Есть главные правила. Иммунолог рассказала, как детям не подцепить инфекции в школе

Что нужно знать

Скопление детей, возможно, не видевших друг друга месяцами, создает среду, благоприятную для распространения болезней.

Этот период вызывает особое беспокойство, поскольку известно, что дети являются эффективными носителями микробов, часто даже не подозревая об этом. Важно, чтобы родители вооружились знаниями и стратегиями, чтобы свести к минимуму вероятность болезни, которая повлияет на их семьи в это время.

Профессор Шина Круикшенк, иммунолог из Университета Манчестера рассказала, как уберечься от болезней.

Главные правила профилактики инфекций

Прививка

Убедитесь, что ваши дети получат прививку – это главное, что вы можете сделать, чтобы воздержаться от болезней. Если существуют прививки для предотвращения определенных инфекций, то это было бы абсолютно необходимо».

Соблюдайте соответствующую гигиену

Поддержание должной гигиены имеет решающее значение. Чихните в салфетку и выбросьте ее, поощряя своих детей делать то же самое. Вместо того чтобы кашлять в руки, используйте руку и помните, что регулярное мытье рук имеет решающее значение для ограничения распространения микробов.

Правильное питание

Хорошо сбалансированное питание необходимо для крепкой иммунной системы. Это заблуждение, что существуют определенные волшебные продукты, которые могут повысить наш иммунитет, но плохое питание оказывает большое влияние на это.

Избегайте чрезмерной зависимости от добавок

Хотя витамины важны, многие из них можно получить с помощью здорового питания. Профессор говорит, что нет убедительных доказательств того, что мы должны принимать добавки.

Достаточно отдыхайте

Качественный сон жизненно важен для работы иммунитета. Важно уделять время отдыху. Будь то пять минут медитации, наслаждение садом или пляски под любимую музыку, найдите то, что поможет вам расслабиться.

Оставайтесь активными

Регулярная физическая активность поддерживает иммунное здоровье. Чрезмерная пассивность не приносит пользы нашей иммунной системе. Хотя при понижении температуры оставаться активным может быть труднее, не нужно прилагать значительных усилий, чтобы включить движение в свой день.