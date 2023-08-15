Джозефина Джексон - о декриминализации порно: "Это позитив для экономики"

Что предлагают в Раде

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал в своем Telegram-канале, сообщил о том, что в Украине планируют легализовать порно.

То есть за ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов (ст. 301 УК) и содержание мест разврата и возведения (ст. 302 УК) убирают уголовную ответственность.

Но она останется исключительно за:

порно без согласия (порноместь, deep fake)

экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия)

порно с детьми и распространение среди детей

Сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями.

Отрывок из законопроекта (скриншот: Styler)

Одним из главных аргументов в пользу законопроекта о декриминализации порнографии является влияние на экономику.

"Платформа контента за подписку OnlyFans, на которой преобладает "контент для взрослых" одной из первых зарегистрировалась в Украине плательщиком так называемого "налога на Google". За первое полугодие 2023 года компания насчитала 928 200 долларов США НДС и уплатила в бюджет Украины около 34 миллиона гривен. Напомним, что поскольку Украина не может использовать на оборону финансирование, полученное от доноров, почти все собственные доходы бюджета идут на армию", - говорится в объяснительной записке.

Что о таких изменениях думает украинская порноактриса

Ранее Юлия Сенюк, или Джозефина Джексон (сценическое имя) говорила в интервью Styler, что легализация порнографии - это привлечение иностранных инвестиций.

"В частности иностранные компании будут создавать студии в Украине, потому что это дешевле, чем в Европе или Америке. Давать рабочие места фотографам, визажистам, украинским актрисам. Нашим актерам, в свою очередь, не придется ездить за границу, все получат возможность работать у себя дома и все при этом будут платить налоги в бюджет", - сказала она.

Актриса также добавила, что пока такое решение не приняли, Украина теряет много денег.

Украинская порноактриса Джозефина Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

Декриминализацию ранее уже обсуждали

В 2022 году на сайте Офиса Президента зарегистрировали петицию о необходимости легализации порноиндустрии в Украине. В ней опять-таки речь идет о дополнительных деньгах в госбюджет и расходе лишних усилий правоохранителей на борьбу с порнографией в интернете.

"Огромное количество денег налогоплательщиков выделяется на закупки порнографического материала и поиска "преступников". Вместо того чтобы действия киберполиции сосредоточить на борьбе против российских кибератак, против российской дезинформации, ботов, вместо того, чтобы выделить средства на украинизацию интернета. Поэтому предлагаю стать правовым государством не только на бумаге, но и по факту", - написал автор.

Петиция набрала 25 589 необходимых голосов, после чего Владимир Зеленский отреагировал на нее.

Ранее в Украине уже поднимали вопрос декриминализации порно (скриншот: petition.president.gov.ua)

В ответе он отметил, что Законом Украины запрещается производство и обращение в какой-либо форме предметов и продукции порнографического характера. Однако на этом ответ президента не закончился.

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой поручить обработать согласно компетенции поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", - добавил Зеленский.

По словам Ярослава Железняка, через три дня на сайте Верховной Рады появится законопроект о декриминализации порно, а своих коллег в кулуарах он призвал поддержать инициативу.