Джон Бон Джови спас от смерти женщину (видео)

Что произошло

Певец снимал клип в Нэшвилле. 62-летний Бон Джови находился на мосту и заметил женщину, которая собиралась прыгнуть в воду.

Артист отреагировал мгновенно. Он подошел к неизвестной вместе со своим телохранителем и начал с ней говорить. Всего за несколько секунд ему удалось уговорить женщину, чтобы она отказалась от идеи прыгать.

Она перелезла на мост, хотя была уже в шаге от самоубийства - неизвестная стояла прямо перед "пропастью", держась руками за перила. Когда Бон Джови уговорил ее вернуться на мост, трагедию удалось предотвратить.

Бон Джови спас женщину (скриншот)

Певец обнял женщину. А момент, когда он спас ее от смерти, мгновенно разлетелся в сети. Об этом уже говорят в американских новостях.

Также инцидент прокомментировал начальник местной полиции. Он отметил, что благодарен певцу за его поступок.

"Большие аплодисменты Джону Бон Джови и его команде за помощь женщине в кризисном состоянии. Бон Джови помог ей слезть с края моста через реку Камберленд и оказаться в безопасности. Мы все должны работать, чтобы обеспечить безопасность друг друга", - заявил он.