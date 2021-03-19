Джо Байден тричі впав, поки піднімався на борт свого літака: з'явилося відео

Цей інцидент з 78-річним главою Білого дому відбувся 19 березня на базі ВПС Ендрюс в Меріленді, коли він летів з робочим візитом до Атланти, штат Джорджія.

На кадрах видно, як Байден неодноразово втрачає рівновагу і спотикається. Судячи з усього, перший "оступ" розлютив президента. І в поспіху він хотів швиденько подолати відстань, що залишилася.

Потім йому все ж вдалося повернути самовладання і дійти до літака. Більш того, він розвернувся і віддав честь військовослужбовцям, які стали свідками курйозу.

Байден падає, піднімається і знову падає. І так кілька разів

Падіння Байдена з іншого ракурсу

Американська преса робить акцент на тому, що Байден - найстаріший політик, коли-небудь обраний президентом Сполучених Штатів. Крім того, його попередник - 74-річний Дональд Трамп неодноразово критикував Байдена за те, що він "занадто старий для цієї ролі".

У той же час, в мережі згадали, як у схожу ситуацію потрапив 38-й президент США Джеральд Форд. Тільки він впав, коли спускався по трапу.