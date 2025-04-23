Джинсовые шорты и ковбойские сапоги - горячие тренды весны 2025: пример от актрисы Светлицкой

Какой "лук" выбрала Елена Светлицкая

Актриса показала интересный образ на весну, основой которого стали короткие шорты из денима с высокой линией талии. Их она дополнила черным ремнем.

С джинсовыми шортами она решила надеть коричневую рубашку в клетку. Ее Светлицкая завязала на узел, сделав таким образом акцент на тонкой талии.

А завершить лук она решила ковбойскими сапогами из замши светло-бежевого оттенка.



Образ на весну с шортами (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Детали образа актрисы

Джинсовые шорты

Джинсовые шорты - это неизменный элемент весеннего гардероба, и в 2025 году они снова на пике популярности - от классических прямых моделей до более расширенных или с завышенной талией. Обычно их носят с легкими топами, футболками или блузами, создавая элегантный и одновременно непринужденный вид.

В тренде шорты с потертостями и рваными элементами, которые придают образ легкости и непринужденности. Джинсовые шорты прекрасно комбинируются с разнообразными аксессуарами, и одна из главных тенденций - это комбинация с ковбойскими сапогами.



Елена Светлицкая задает тренды (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Рубашка в клетку

Клетка - один из самых универсальных и вечно актуальных принтов, который не выходит из моды. В 2025 году рубашки в клетку по-прежнему будут в тренде. Весной рекомендуется обратить внимание на более легкие и воздушные варианты, которые идеально подойдут для теплых дней

Рубашка в клетку может быть как свободного кроя, так и более приталенная, в зависимости от вашего стиля. Ее можно носить не только на улицу, но и как элемент многослойного наряда в сочетании с джинсовыми шортами или джинсами.



Актриса продемонстрировала тренды весны 2025 (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Ковбойские сапоги

Ковбойские сапоги - один из самых заметных трендов весны 2025. Они стали важным элементом не только западного стиля, но и городского уличного модного образа. Сапоги могут быть как классическими, так и с новыми деталями, такими как пряжки, декоративные швы, текстуры из кожи с пестрыми узорами или даже визуальными элементами, имитирующими змеиную кожу.

Ковбойские сапоги прекрасно сочетаются с джинсовыми шортами, создавая контраст между легким летним нарядом и более жестким стилем. Они также хорошо смотрятся с длинными платьями, юбками макси и даже с легкими пальто. Обувь этого типа придает образу шика и смелости, что делает его идеальным для весенних прогулок.



Елена Светлицкая с коллегами (фото: instagram.com/olena_svitlytska)