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"Джеймс Уэбб" представил, как может выглядеть наша система после гибели Солнца

"Джеймс Уэбб" обнаружил две экзопланеты, которые вращаются вокруг мертвых звезд (фото: Pixabay)
Автор: Павел Колесник

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" продемонстрировал не только свою способность заглядывать в отдаленные уголки Вселенной и изучать ее прошлое, но и демонстрировать свою способность предсказывать будущее.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Space.com, посвящённое исследованию космоса и астрономии.

С использованием детектора среднего инфракрасного диапазона (MIRI) на космическом телескопе "Уэбб", астрономы из Научного института космического телескопа (STSI) провели непосредственные наблюдения двух систем, где гигантские планеты вращаются вокруг мёртвых звёзд - белых карликов WD 1202-232 и WD 2105-82.

Именно белым карликом станет после гибели Солнце, когда сбросит свою внешнюю оболочку. По оценкам, подобный процесс произойдет примерно через 5 миллиардов лет.

Однако учёные не имеют точной информации о том, что произойдет с планетами в нашей солнечной системе в этот момент. Предполагается, что внешние слои Солнца, расширяясь, могут поглотить Меркурий, Венеру, Землю и, возможно, Марс, но другие планеты могут остаться невредимыми.

Интерес вызывают две обнаруженные системы, поскольку гигантские планеты в них имитируют расположение Юпитера и Сатурна после гибели Солнца. В одной из систем планета находится на расстоянии 11,5 астрономических единиц (1 а.е. примерно равна 150 млн км), а в другой - на расстоянии 34,5 а.е. Точные массы этих планет неизвестны, но они оцениваются в пределах от одной до семи масс Юпитера.

Две экзопланеты, видимые вокруг белых карликов с помощью инструмента JWST MIRI (фото: Mulaney)

Дальнейшие исследования этих систем с помощью "Уэбба" могут помочь лучше понять, какое будущее ожидает планеты вокруг Солнца после его гибели.

Напомним, что Time опубликовал 10 самых впечатляющих фотографий "Джеймса Уэбба" за 2023 год.

Мы также писали, что телескоп Джеймс Уэбб нашел старейшую черную дыру во Вселенной.

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