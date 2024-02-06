"Джеймс Уэбб" представил, как может выглядеть наша система после гибели Солнца

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" продемонстрировал не только свою способность заглядывать в отдаленные уголки Вселенной и изучать ее прошлое, но и демонстрировать свою способность предсказывать будущее.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Space.com, посвящённое исследованию космоса и астрономии.
С использованием детектора среднего инфракрасного диапазона (MIRI) на космическом телескопе "Уэбб", астрономы из Научного института космического телескопа (STSI) провели непосредственные наблюдения двух систем, где гигантские планеты вращаются вокруг мёртвых звёзд - белых карликов WD 1202-232 и WD 2105-82.
Именно белым карликом станет после гибели Солнце, когда сбросит свою внешнюю оболочку. По оценкам, подобный процесс произойдет примерно через 5 миллиардов лет.
Однако учёные не имеют точной информации о том, что произойдет с планетами в нашей солнечной системе в этот момент. Предполагается, что внешние слои Солнца, расширяясь, могут поглотить Меркурий, Венеру, Землю и, возможно, Марс, но другие планеты могут остаться невредимыми.
Интерес вызывают две обнаруженные системы, поскольку гигантские планеты в них имитируют расположение Юпитера и Сатурна после гибели Солнца. В одной из систем планета находится на расстоянии 11,5 астрономических единиц (1 а.е. примерно равна 150 млн км), а в другой - на расстоянии 34,5 а.е. Точные массы этих планет неизвестны, но они оцениваются в пределах от одной до семи масс Юпитера.
Дальнейшие исследования этих систем с помощью "Уэбба" могут помочь лучше понять, какое будущее ожидает планеты вокруг Солнца после его гибели.
Напомним, что Time опубликовал 10 самых впечатляющих фотографий "Джеймса Уэбба" за 2023 год.
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