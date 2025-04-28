Джейк Пол, который избил Тайсона, договорился о бое с непобедимым чемпионом: что известно
Известный промоутер Эдди Хирн сделал громкое заявление о будущем популярного американского блогера и боксера Джейка Пола.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал FightHype.com.
С кем будет драться Джейк Пол
По словам функционера, Пол выйдет на ринг осенью 2025 года против одного из самых опасных чемпионов мира - Джервонты Дэвиса.
"Джервонта проведет бой с Джейком Полом в ноябре 2025 года. Что будет дальше? Посмотрим. Сейчас Пола ждет бой против Чавеса - это неплохой ход", - заявил Хирн журналистам.
Перед встречей с Дэвисом Полу придется пройти еще одно испытание. Уже 28 июня 2025 года блогер сразится с опытным мексиканским боксером Хулио Сезаром Чавесом-младшим, бывшим чемпионом мира в среднем весе. Этот поединок станет своеобразной проверкой готовности Пола к еще более серьезным вызовам.
Почему бой Пола с Дэвисом вызывает огромный интерес
Дэвис - один из самых грозных боксеров современности в легком весе. Он славится своей взрывной техникой, мощным ударом и зрелищным стилем боя. Противостояние Дэвиса и Пола обещает стать событием года для поклонников бокса и фанатов шоу-бизнеса.
Ожидается, что бой привлечет колоссальное внимание не только из-за спортивной интриги, но и благодаря огромной популярности обоих бойцов за пределами ринга. Учитывая активность Пола в медиа и шоу-бизнесе, а также репутацию Дэвиса среди профессиональных боксеров, фанатов ждет настоящий взрыв эмоций.
Чем прославился Джейк Пол в боксе
В ноябре 2024 года Пол провел пока самый громкий бой в своей карьере, когда встретился с легендарным Майком Тайсоном. Шоумен сенсационно победил легенду бокса единогласным решением судей со счетом 80-72, 79-73, 79-73.
Тот бой стал седьмым поражением Тайсона в профессиональной карьере. Для Пола же эта победа открыла новые возможности для еще более масштабных боев против топ-звезд.
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