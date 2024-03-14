Джей Ло показала зажигательные танцы в полупрозрачном наряде (видео)

Дженнифер Лопес показала, как танцует в прозрачном костюме

Дженнифер Лопес в последнее время довольно часто выходит на сцену и удивляет своих поклонников не только новым уровнем творчества, но и интересными и иногда даже слишком откровенными нарядами.

Так, например, на своем крайнем выступлении Джей Ло появилась в прозрачном комбинезоне, в котором очень активно танцевала во время своего выступления.

Стоит сказать, что Лопес действительно зажгла сцену своим выступлением, поскольку она исполнила активный танец под свой же трек вместе с шоу-балетом, одетым в одинаковые костюмы.

Дженнифер одним движением позвала их на сцену и вместе с девушками танцевала постановку своего выступления.

Лопес была в достаточно откровенном образе, но этот прозрачный комбинезон совсем не мешает певице двигать по всем частям тела и еще петь при этом.

Свой оригинальный комбинезон звезда дополнила сияющими сапогами и решила накрутить локоны и оставила их распущенными, чтобы ни одна прическа не мешала ей активно двигаться на сцене.