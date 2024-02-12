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Джей Ло показала, как носить пышное черное платье с открытым декольте (фото)

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлия Любченко

Дженнифер Лопес очень часто выходит на светские мероприятия, поэтому может демонстрировать интересные луга.

О том, в каком образе Джей Ло появилась на крайнем мероприятии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.

Джей Ло показала, как носить пышное черное платье с открытым декольте

Дженнифер Лопес является одной из тех женщин, которым словно подходит каждая вещь, которая только может существовать в мире. Когда певица одевает платье, она омрачает все вокруг себя.

Для последнего светского выхода Дженнифер выбрала пышное красное платье с открытым декольте. Она действительно очень пышная и имеет интересную драпировку в виде большого банта спереди, который является трендом 2024 года. Также платье имеет маленький бант сверху.

Лук Лопес почти total black, поскольку платье, туфли и сумка черного цвета, а вот перчатки, делающие образ более изысканным, обладают белым цветом и немного оттеняют эту серьезность.

Свой образ певица также дополнила черной длинной накидкой, которая достаточно свободна и немного напоминает одеяло. А также кольцом, одетым на перчатки и серьги из этой же коллекции, которые сияют далеко.

Дженнифер Лопес показала новый образ (фото: instagram.com/jlo)

Для того, чтобы платье с открытым декольте выглядело более эффектно, артистка сделала высокий хвост на затылке, что делает его силуэт более четким, а образ элегантным.

Также Дженнифер на этот раз отказалась от чудесных оттенков макияжа и накрасила глаза фиолетовыми тенями, подняла скулы персиковыми румянами, но оставила свою любимую помаду. В целом, этот выход Лопес можно считать очень оригинальным и женственным.

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