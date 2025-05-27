Дженнифер Лопес устроила фурор на American Music Awards 2025: горячие танцы и страстные поцелуи

27 мая в Лас-Вегасе (США) состоялась церемония вручения премии American Music Awards (AMA) 2025. Ведущей этого мероприятия стала Дженнифер Лопес, которая поразила выступлением с достаточно пикантной ноткой - поцелуями с танцорами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в аккаунте Buzzing Pop в соцсети Х.

Лопес открыла шоу танцевальным попурри, которое состояло из 23 песен, сжатых в шесть минут. 55-летняя звезда выбрала для выступления телесный боди с черными акцентами, который был полностью покрыты кристаллами. Дополнить лук она решила сапогами на каблуках.

Отметим, что Дженнифер - четвертая певица, которая дважды была соло-ведущей церемонии. В последний раз это было десять лет назад, в 2015 году.

В этот раз она решила сделать свое выступление еще эффектнее. Она покорила публику зажигательными танцами, а затем продемонстрировала жаркий поцелуй с танцором и танцовщицей под песню "Lose Control".

Jennifer Lopez makes out with her dancers during her opening number at the #AMAs.



pic.twitter.com/4ax373cVV3 — Buzzing Pop (@BuzzingPop) May 27, 2025

Кто получил American Music Awards 2025

Больше всего наград American Music Awards в 2025 году получила певица Билли Айлиш. Она победила в номинациях артист года, альбом года, песня года, лучший гастролирующий артист, лучшая поп-артистка, лучший поп-альбом, лучшая поп-песня.

Певица Бейонсе переключилась на кантри-музыку и выиграла две важные награды: лучшая кантри-исполнительница и лучший кантри-альбом.

Эминем выиграл две награды: лучший хип-хоп-исполнитель и хип-хоп-альбом года с альбомом "The Death Of Slim Shady".

Артист года : Билли Айлиш

: Билли Айлиш Новый артист года : Грейси Абрамс

: Грейси Абрамс Альбом года : Билли Айлиш - Hit Me Hard and Soft

: Билли Айлиш - Hit Me Hard and Soft Песня года : Билли Айлиш - Birds of a Feather

: Билли Айлиш - Birds of a Feather Лучшее музыкальное видео : Die With a Smile

: Die With a Smile Лучшая хип-хоп песня : Кендрик Ламар - Not Like Us

: Кендрик Ламар - Not Like Us Лучший мужской R&B-исполнитель : The Weeknd

: The Weeknd Лучшая исполнительница R&B : SZA

: SZA Лучший K-Pop артист : RM (BTS)

: RM (BTS) Лучший саундтрек: Arcane League of Legends: Сезон 2.

Что известно про American Music Awards

Отметим, что American Music Awards (AMAs) - ежегодная американская музыкальная премия, созданная в 1973 году продюсером Диком Кларком для телевизионной сети ABC, когда у нее закончился контракт на трансляцию "Грэмми".

В отличие от "Грэмми", где лауреатов выбирают на основании голосов членов Национальной академии искусства и науки звукозаписи, AMAs выбирает их путем опроса общественности и фанатов, которые голосуют на официальном сайте премии.