Дженнифер Лопес устроила фурор на American Music Awards 2025: горячие танцы и страстные поцелуи

Лопес открыла шоу танцевальным попурри, которое состояло из 23 песен, сжатых в шесть минут. 55-летняя звезда выбрала для выступления телесный боди с черными акцентами, который был полностью покрыты кристаллами. Дополнить лук она решила сапогами на каблуках.

Отметим, что Дженнифер - четвертая певица, которая дважды была соло-ведущей церемонии. В последний раз это было десять лет назад, в 2015 году.

В этот раз она решила сделать свое выступление еще эффектнее. Она покорила публику зажигательными танцами, а затем продемонстрировала жаркий поцелуй с танцором и танцовщицей под песню "Lose Control".

Jennifer Lopez makes out with her dancers during her opening number at the #AMAs.



