Дженнифер Лопес в платье с глубоким декольте позировала у плиты (фото)

Так, после разрыва с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес начала чаще радовать поклонников провокационными публикациями.

Недавно она совместила повседневные заботы с эффектной демонстрацией стиля. На своей кухне певица показалась в изящном образе, который быстро привлек внимание фанатов.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

"Моя самая любимая часть прогулок - это возвращение домой на ночной перекус", - подписала актриса серию фотографий.

Для приготовления ужина Лопес выбрала роскошное платье, украшенное блестящими стразами.

Наряд с глубоким декольте и открытой спиной она дополнила элегантными бриллиантовыми серьгами и массивными кольцами. Завершили ее эффектный образ туфли на высоком каблуке.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Реакция фанатов

Фанаты Дженнифер Лопес выразили восхищение ее внешним видом. Однако не все отреагировали положительно на фото, сделанное на кухне. Некоторые комментаторы отметили, что такие снимки вряд ли помогут Дженнифер вернуть Аффлека.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Ты выглядишь неотразимо

Как вы можете быть такой роскошной? Вы удивительная женщина! Я горжусь тем, что являюсь вашим фанатом с 2006 года.

Этот взгляд - это все, ты выглядишь так потрясающе

Только Джен готовит в платье из Оскара

Это все хорошо, но неужели она думает, что может вернуть Бена?

К слову, в августе этого года Дженнифер официально подала на развод с Беном Аффлеком. В то же время первые слухи о кризисе в их отношениях появились еще в апреле 2024 года. Супруги столкнулись со сложностями, в частности постоянными конфликтами из-за публичности певицы.

Известно, что голливудская пара была в браке два года и не имела общих детей.