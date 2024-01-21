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Дженнифер Лопес хвастается подтянутой фигурой в сексуальном красном комплекте белья (фото)

Воскресенье 21 января 2024 21:43
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Дженнифер Лопес хвастается подтянутой фигурой в сексуальном красном комплекте белья (фото) Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлия Любченко

Дженнифер Лопес уже не в первый раз становится лицом коллекции нижнего белья бренда Intimissimi и сейчас звезда показала очередную одежду от этого бренда.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в нижнем белье

Дженнифер решила не ждать Дня всех влюбленных и уже сейчас показать фото в комплекте красного цвета, да еще на фоне красных роз.

Дело в том, что звезда уже неоднократно демонстрировала фотографии с рекламного кампейна для Intimissimi, но сейчас она была в домашней атмосфере, которая раскрывает новые грани комплекта.

Кстати, стоит заметить, что этот самый комплект из коллекции Intimissimi, посвященной Дню святого Валентина.

На новой фотографии 54-летняя суперзвезда, замужем за актером Беном Аффлеком, демонстрирует свою замечательную и подтянутую фигуру. Певица выглядит сияющей и счастливой.

Ее комплект состоит из кружевного бюстгальтера, трусиков и атласного халата красного цвета. Кстати, розы, стоящие в двух вазах, также имеют насыщенный красный цвет.

Свои волосы Дженнифер решила собрать в аккуратную прическу на затылке и оставить несколько локонов на лице.

На этот раз Лопес решила не надевать никаких украшений или аксессуаров, кроме кольца. А вот макияж артистки состоит из румян, бронзера для солнечного сияния и розово-золотых теней для век и накрашенных ресниц.

В целом образ Джей Ло выглядит очень романтичным и домашним, ведь она, скорее всего, проводила этот вечер со своим любимым мужчиной.

Дженнифер Лопес хвастается подтянутой фигурой в сексуальном красном комплекте белья (фото)

Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в роскошном комплекте (фото: instagram.com/jlo)

Ранее мы рассказывали, как Дженнифер Лопес показала образ Латиноамериканской Барби.

Также читайте наш материал о том, как Джей Ло зажгла платье от украинского бренда в новом клипе.

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Дженнифер Лопес звезды шоу-бизнеса
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