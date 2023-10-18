Джастин Тимберлейк заставил Бритни Спирс сделать аборт. Певица шокировала признанием

Бритни Спирс поразила признание об аборте от Тимберлейка

В своих будущих мемуарах "Женщина во мне" Бритни Спирс впервые призналась, что когда она встречалась с Джастином Тимберлейком - была беременна от него. Но сделала аборт - подтверждает PEOPLE.

Оказывается, они с Тимберлейком могли стать родителями в начале 2000-х. Тогда в свои 19 лет Бритни забеременела, но любимый Джастин ясно дал понять, что хочет продолжать карьеру в 'N Sync и пока не готов стать отцом в столь юном возрасте. Спирс очень любила Джастина, поняла его и совершила аборт.

"Это был сюрприз, но для меня это не было трагедией. Я так любила Джастина. И всегда надеялась, что когда-то у нас будет семья. Просто это будет гораздо позже, чем я ожидала. Но Джастин точно не был рад беременности. Он сказал, что мы не готовы иметь ребенка в нашем возрасте, что мы слишком молоды", - пишет Спирс о беременности в книге.

Бритни Спирс совершила аборт от Джастина Тимберлейка (фото:Getty images)

Также певица дополнила этот рассказ в книге драматизмом, она пишет:

"Если бы это зависело только от меня, я никогда этого не сделала бы. А Джастин был так уверен, что не хочет быть отцом".

Как отметила Бритни, сегодня это одно из самых болезненных событий, которые она когда-либо переживала в своей жизни.

Но к счастью, после аборта и расставания с Джастином Тимберлейком женщина смогла родить двоих детей и выйти замуж. У певицы двое сыновей - 18-летний Шон Престон и 17-летний Джейден Джеймс - от своего второго мужа Кевина Федерлайна.

Следует отметить, что полную историю Бритни Спирс с Джастином Тимберлейком можно будет прочесть в ее мемуарах, которые должны выйти в продажу 24 октября.

Бритни Спирс совершила аборт от Джастина Тимберлейка (фото:Getty images)