Джареда Лето обвинили в домогательствах сразу 9 женщин: что говорит актер

Американский актер и музыкант Джаред Лето оказался в центре скандала. 9 женщин обвинили его в неподобающем сексуальном поведении. Среди обвинений - истории о флирте с 16-летними и склонение к интиму.

Что говорят женщины и как отреагировал актер, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Air Mail .

В чем обвиняют Джареда Лето

Одна из женщин встретила актера в 2006 году возле кафе в Лос-Анджелесе. Ей тогда было 16 лет. Он сидел за столиком с актрисой Эшли Олсен, схватил ее за руку и после кратковременного разговора взял номер телефона.

Через несколько дней Джаред позвонил. Обычно он звонил в час-три ночи и говорил очень странным голосом. Казалось, что он был под наркотиками.

В первый раз он пригласил ее на вечеринку, а она отказала. Потом звонил и делал непристойные намеки.

"Разговоры переходили в сексуальную плоскость. Он спрашивал что-то вроде: "У тебя когда-нибудь был парень? Ты когда-нибудь сосала член?" - рассказала она.

В чем обвиняют Джареда Лето (фото: instagram.com/jaredleto)

Модель Лаура Ла Ру рассказала, как Джаред ходил перед ней голым. Когда они встретились на благотворительном мероприятии в Беверли-Хиллз, девушке было 16, а актеру 36.

Он попросил у нее номер телефона, а впоследствии они начали переписываться по электронной почте. Так, уже в 2009-м девушка посетила дом Лето, где он с ней флиртовал.

"Он просто вышел, обнажив член, как будто это было нормально... Я подумала, что, возможно, так делают взрослые мужчины", - вспомнила она одну из встреч.

Лаура Ла Ру (фото: instagram.com/rideordyeojai)

Еще одна женщина тоже начала общаться с Лето, когда была несовершеннолетней. Она утверждает, что актер задавал ей интимные вопросы во время ее визитов, а однажды даже начал перед ней мастурбировать, затем схватил ее руку и положил на себя.

"Он наклонился и сказал: "Я хочу, чтобы ты плюнула на него", - отметила женщина.

Другую девушку, которой на тот момент было 20, Лето нашел в ночном клубе через ассистентку. И этот опыт она считает странным.

"Мы немного пообщались в клубе. Несколько раз были у него дома, но он был странным. Слушай, я знаю, что некоторые люди извращены, и это нормально. Но его извращения - это просто неправильно", - поделилась она.

Источник также рассказал изданию, что на вечеринках Лето девушек склоняли к купанию голышом. Однако организатор тех мероприятий заявил, что никогда не видел подобного.

"Многие из тех, с кем я разговаривала, похоже, все еще переваривают свои встречи с Лето, учитывая, насколько молоды они были, когда это произошло", - добавила автор материала.

О действиях Лето стало известно частично из-за поста 2012 года в Facebook, который диджей из Лос-Анджелеса Элли Тейлз перепостила в своей Instagram Stories. В нем она рассказала о "принуждении за кулисами" со стороны актера.

Элли Тейлз (фото: facebook.com/allieteilz)

Что говорит Джаред Лето

Представитель актера опровергает все обвинения. По его словам, "никогда не было вербовки, жалоб или неподобающего обращения". Слова Тейлз назвал ложными.

А что касается общения с Ла Ру, то якобы не было ничего сексуального или неприемлемого. И она якобы подавала заявку на работу его личной ассистенткой. Правда, сама она отрицает эту информацию.

Сам актер лично комментариев еще не давал.