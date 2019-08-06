Дині і кавуни в Києві: як купити гарні і не отруїтися

Серпень і початок осені - традиційний час для того, щоб ласувати соковитими динями і кавунами, яких зазвичай у цей час на ринках і в магазинах дуже багато. Не варто забувати, що можна потрапити на неякісний продукт, який викличе сильне отруєння.

Про те, що в баштанних багато нітратів, ні для кого не секрет. Але не всі знають, що якщо ви просите продавця надрізати плід, щоб спробувати його, ви сильно ризикуєте. Дині і кавуни доставляються до Києва не в стерильних умовах і проходять не через одні руки. Спробувавши такий фрукт можна "підчепити" цілий букет захворювань, від кишкової палички до дизентерії, повідомляє "Інформатор".

Ознаки отруєння:

Діарея

Нудота

Втома

Блювання

Мігрень

Лихоманка

Ломота в суглобах

Якщо ви відчули симптоми, негайно звертайтеся до лікаря. До приїзду медика прийміть активоване вугілля. Якщо нездужання не дуже важке - не варто відкладати візит до сімейного педіатра, ризикуєте заробити ускладнення. Для дітей отруєння нітратами особливо небезпечно.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Де не можна купувати дині і кавуни:

ніколи не купуйте баштанні в наметах, які стоять вздовж трас, поруч з бензоколонками, на стихійних ринках. Кавун дуже швидко вбирає в себе свинець.

не купуйте у продавців, у яких ягоди купами валяються прямо на землі. По-перше, це елементарне недотримання санітарно-епідеміологічних норм. По-друге, ви не знаєте, що лежало на землі до них.

ніколи не купуйте вже нарізані кавуни і дині, адже патогенні мікроорганізми проникають в кавун, розвиваються там і призводять до виникнення харчових отруєнь та гострих кишкових захворювань.

купуйте баштанні тільки на об'єктах організованої торгівлі, при наявності документів, що засвідчують якість та безпеку продукції.

перш ніж подати кавун на стіл, добре його помийте.

Як ми раніше повідомляли, Уляна Супрун порекомендувала українцям не переводити свіжі фрукти на варення і запропонувала інші, альтернативні способи збереження на зиму.

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