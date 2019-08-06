Дині і кавуни в Києві: як купити гарні і не отруїтися

Не варто забувати, що неякісні фрукти можуть викликати сильне отруєння
Серпень і початок осені - традиційний час для того, щоб ласувати соковитими динями і кавунами, яких зазвичай у цей час на ринках і в магазинах дуже багато. Не варто забувати, що можна потрапити на неякісний продукт, який викличе сильне отруєння.
Про те, що в баштанних багато нітратів, ні для кого не секрет. Але не всі знають, що якщо ви просите продавця надрізати плід, щоб спробувати його, ви сильно ризикуєте. Дині і кавуни доставляються до Києва не в стерильних умовах і проходять не через одні руки. Спробувавши такий фрукт можна "підчепити" цілий букет захворювань, від кишкової палички до дизентерії, повідомляє "Інформатор".
Ознаки отруєння:
Якщо ви відчули симптоми, негайно звертайтеся до лікаря. До приїзду медика прийміть активоване вугілля. Якщо нездужання не дуже важке - не варто відкладати візит до сімейного педіатра, ризикуєте заробити ускладнення. Для дітей отруєння нітратами особливо небезпечно.
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Де не можна купувати дині і кавуни:
Як ми раніше повідомляли, Уляна Супрун порекомендувала українцям не переводити свіжі фрукти на варення і запропонувала інші, альтернативні способи збереження на зиму.
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