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Дині і кавуни в Києві: як купити гарні і не отруїтися

STYLERЖиття    06.08.2019 - 21:21
Дині і кавуни в Києві: як купити гарні і не отруїтися
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Не варто забувати, що неякісні фрукти можуть викликати сильне отруєння

Серпень і початок осені - традиційний час для того, щоб ласувати соковитими динями і кавунами, яких зазвичай у цей час на ринках і в магазинах дуже багато. Не варто забувати, що можна потрапити на неякісний продукт, який викличе сильне отруєння.

Про те, що в баштанних багато нітратів, ні для кого не секрет. Але не всі знають, що якщо ви просите продавця надрізати плід, щоб спробувати його, ви сильно ризикуєте. Дині і кавуни доставляються до Києва не в стерильних умовах і проходять не через одні руки. Спробувавши такий фрукт можна "підчепити" цілий букет захворювань, від кишкової палички до дизентерії, повідомляє "Інформатор".

Ознаки отруєння:

  • Діарея
  • Нудота
  • Втома
  • Блювання
  • Мігрень
  • Лихоманка
  • Ломота в суглобах

Якщо ви відчули симптоми, негайно звертайтеся до лікаря. До приїзду медика прийміть активоване вугілля. Якщо нездужання не дуже важке - не варто відкладати візит до сімейного педіатра, ризикуєте заробити ускладнення. Для дітей отруєння нітратами особливо небезпечно.

Дині і кавуни в Києві: як купити гарні і не отруїтися

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Де не можна купувати дині і кавуни:

  • ніколи не купуйте баштанні в наметах, які стоять вздовж трас, поруч з бензоколонками, на стихійних ринках. Кавун дуже швидко вбирає в себе свинець.
  • не купуйте у продавців, у яких ягоди купами валяються прямо на землі. По-перше, це елементарне недотримання санітарно-епідеміологічних норм. По-друге, ви не знаєте, що лежало на землі до них.
  • ніколи не купуйте вже нарізані кавуни і дині, адже патогенні мікроорганізми проникають в кавун, розвиваються там і призводять до виникнення харчових отруєнь та гострих кишкових захворювань.
  • купуйте баштанні тільки на об'єктах організованої торгівлі, при наявності документів, що засвідчують якість та безпеку продукції.
  • перш ніж подати кавун на стіл, добре його помийте.

Як ми раніше повідомляли, Уляна Супрун порекомендувала українцям не переводити свіжі фрукти на варення і запропонувала інші, альтернативні способи збереження на зиму.

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