Диму без вогню не буває. З чого почалася історія з "голосіївським стрілком" і хто винен у трагедії

Що сталося вранці 7 липня в Голосіївському районі

Інцидент стався в будинку елітного ЖК Park Avenue близько 10 ранку.

За даними прес-служби поліції, їхні співробітники виїхали на виклик про конфлікт у квартирі на Голосіївському проспекті, 58.

"На місці події власник квартири зробив постріл з мисливської рушниці в напрямку поліцейських... В результаті події правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік - поранення в обличчя", - йдеться в повідомленні.

Незабаром стрілка взяли штурмом, при цьому він встиг здійснити підпал у квартирі. Тепер йому загрожує термін за замах на життя співробітника правоохоронних органів.

Фото: момент затримання "голосіївського стрілка" (t.me/pavlovskynews)

Чоловік забарикадувався у квартирі вже давно

Як виявилося, спірна квартира була перепродана через електронні торги за борги ще більше року тому. Але попередній власник вважав це незаконним, так як в житлі з жовтня 2019 року зареєстрували його неповнолітню племінницю і сестру.

Журналіст Єгор Чечеринда пише у Facebook, що власник зачинився в квартирі і не покидав її тривалий час, щоб відстояти право власності.

"Попередній власник не хотів залишати квартиру і забарикадувався всередині. Їжу протягом тривалого часу йому передавали друзі на 14 поверх мотузками і дронами. Сьогодні, очевидно, до квартири в черговий раз прийшли нові власники разом зі співробітниками МВС для того, щоб звільнити приміщення", - повідомляє він.

При цьому журналіст зазначає, що нібито співробітники поліції прийшли відкривати квартиру з новими власниками, хоча це не входить в повноваження правоохоронців.

"Старий власник відкрив вогонь із зареєстрованої мисливської рушниці. Поранив поліцейського і одного з нових власників або їх представників. Після чого на місце приїхали спецназівці МВС КОРД і затримали стрілка. Разом з КОРД на місце приїхали і співробітники внутрішньої безпеки Національної поліції... Очевидно, для того, щоб з'ясувати, що робили на місці події поліцейські, які прийшли туди з новими власниками або їх представниками", - додав Чечеринда, назвавши історію "мутною".

Конфлікт зі спірною квартирою наробив галасу ще в травні 2020-го

У сюжеті ТСН за 27 травня минулого року йдеться про те, як чоловік на ім'я Іван (наш сьогоднішній стрілок. - Ред.) виходить на зв'язок з квартири без ремонту, яку він не може покинути, так як його нібито там заблокували.

При цьому в квартирі зареєстровані його сестра і 14-річна племінниця.

"10 людей до зубів озброєних, явно не поговорити приходили, а викинути нас. В вічко дверне нам гільзу вставили", - розповідає чоловік.

Їжу в квартиру чоловікові передавали дроном - максимально за раз не більше 100 грамів. А вночі, коли охорона ЖК менш пильна, друзі передавали харчі мотузкою.

Адвокат Івана каже, що рішення щодо передачі квартири було заочним. А в перегляді відмовили. Апеляційна скарга ж була в процесі розгляду.

Що говорить новий власник сумнозвісної квартири

За словами нового власника, який купив квартиру через електронні торги, про прописану дитину він знав - це відкрита інформація, зазначена на сайті.

Але в квартирі ніколи не було ремонту, тому жити в ній було неможливо. Що свідчить про фіктивність прописки там дитини.

При цьому новий власник каже, що намагався вирішити суперечку мирно, але Іван в останній момент передумав. І в квартирі чоловіка ніхто не блокує - він сам там закрився.

Відео: Спірна квартира, через яку сталася стрілянина 7 липня (ТСН)

Жителі ЖК Park Avenue розповіли про конфлікт річної давності

Новий власник приїхав з документами в квартиру ще 13 травня 2020 року. Але він не зміг відкрити квартиру, і нібито всередині знаходилися невідомі особи, які погрожували фізичною розправою. Крім того, замок був пошкоджений, пише "Сегодня".

Вийти і надати свої дані охоронній компанії невідомі також відмовилися. На місце події приїхала оперативно-слідча група, був складений протокол.

Наступного дня переговори між сторонами продовжилися. Протягом двох діб сторони конфліктували в різних місцях житлового комплексу, поставивши на вуха ледь не весь ЖК.

Незабаром історія зі спірною квартирою затихла, досягнувши розв'язки вранці 7 липня, коли був поранений поліцейський і цивільний, який представляє одну зі сторін квартирного конфлікту.

Відео: стрілянина в Києві 7 липня (Магнолія ТВ)