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"Дядя, береги себя": военный Назар Грабар разнес Винника за слова о "собственном фронте"

Что Грабар думает о Виннике (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Танцор и модель Назар Грабар, который в начале полномасштабной войны РФ против Украины ушел защищать страну от оккупантов, пристыдил певца Олега Винника.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), мнениями относительно артиста военный поделился в интервью Никите Добрынину, которое вышло на YouTube-канале "ТиКиїв".

Что Грабар говорит о Виннике и "экономическом фронте"

Танцор ответил, как он реагирует на то, что некоторые украинцы говорят об "экономическом" и "культурном" фронте. По мнению Грабара, это подмена понятий. При этом он вспомнил слова Винника, пытавшегося оправдать то, что он не находится в Украине и не пошел на войну, словами о "собственном фронте".

"Ой, я не могу. Вот блогерский фронт, культурный фронт. Как Олег Винник сказал "У меня свой фронт". Дядя, ну береги себя, я не знаю.

Фронт у нас один. А то, что говорят: "Экономический фронт - это то, что я работаю". Это не называется экономическим фронтом - это называется жизнью. Ты ведь работал и до войны, и платил налоги, а сейчас это называют экономическим фронтом. Не путайте понятие, фронт один", - отметил Грабар.

Военный пристыдил Винника (скриншот)

Почему люди стали меньше донатить

Грабар также признал, что сейчас "многие люди уже на донаты забили". По мнению военного, это произошло не просто так. Он считает, что украинцы могли устать, также есть несколько других причин.

"Ну, может, во-первых, что деньги кончаются. Во-вторых, люди устали. В-третьих, когда люди видят, что там выставляют, как разворовывается бюджет, у них уже нет веры в то, за что мы боремся", - считает Грабар.

 

Напомним, ранее Грабар признался, какое единственное задание "провалил" на войне.

Кроме того, недавно уже стало известно, что Маколей Калкин воссоединился с экранной мамой из "Один дома" через 30 лет.

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