Дворічна дівчинка випала з вікна у Львові: поліція знайшла винного у трагедії

Мати загиблої дитини дійсно винна в тому, що сталося. На момент падіння дівчинки з вікна вона була нетверезою і міцно спала, а малятко залишилася без нагляду.

Дівчинка влізла на вікно на 8 поверсі та випала вниз. Від отриманих травм дитина померла на місці події. Мати після трагедії поводилася неадекватно - вона вийшла з дому і пішла в невідомому напрямку, але поліція її швидко відшукала і затримала.

38-річній жінці повідомили про підозру за ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку або піклування) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як розповіли сусіди, мати регулярно зловживала спиртним, і сім'я перебувала на обліку у ювенальних служб. Крім загиблої дівчинки, в сім'ї є ще одна дитина. Дітей у дворі на прогулянці з батьками бачили рідко.