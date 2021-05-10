Дворічна дитина випала з вікна у Львові: з'явилися нові деталі трагедії

Дівчинка випала з вікна близько 8:30 ранку по вулиці Шевченка в мікрорайоні Рясне. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб територіального відділення поліції. Врятувати дитину не вдалося, і поліція з'ясовує всі обставини трагедії.

Як розповів керівник "Варта 1" Ігор Зінкевич, слідчі, які працювали на місці події, не підтвердили інформацію про те, що це саме мати викинула дитину з вікна.

"У жінки є проблеми з алкоголем і після того, як дитина випала з вікна, вона дійсно вийшла і пішла в невідомому напрямку. На цей момент при розмові з нею і по ситуації у квартирі підтвердження того, що це зробила саме вона, у слідства немає", - повідомив Ігор Зінкевич.

Раніше повідомлялося, що у матері дворічної дівчинки є психічне захворювання. Поліція її затримала і з'ясовує всі обставини події.