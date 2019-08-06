Із двох зол обираємо менше: Комаровський вказав на важливий нюанс догляду за дитиною

Доктор Комаровський розповів, які параметри повітря варто підтримувати в приміщенні з дитиною для профілактики простудних захворювань і загартовування. Про це знаменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

Так, всім давно відомі твердження Євгена Комаровського про те, що оптимальними параметрами вологості і температури повітря в кімнаті дитини є 60% вологість і температура +18... +20 градусів.

Але батьки маленької дитини зіткнулися з дилемою, що важливіше: правильна вологість або температура, оскільки в кімнаті працює зволожувач, а при відкриванні кватирки повітря висушується.

Комаровський розповів про правильну температуру і вологість для дитини (фото: proofed.com)

"Так яке з двох зол вибрати: тепле, але вологе повітря, тому що працює зволожувач постійно, або ж прохолодне, але сухе, тому що провітрюємо? Що важливіше в кімнаті дитини: температура 18-20 або вологість 60%?" - поставили педіатрові питання.

Євген Комаровський настійно порекомендував все ж регулярно провітрювати кімнату, якщо немає інших способів забезпечити оптимальну темпераутуру повітря.

"При ситуації, коли в кімнаті буде 18-20 градусів, теплий одяг - підтримувати здоров'я дитини набагато легше, однозначно. Тому, якщо вже вибираємо з двох зол, то прохолодне і сухе краще, ніж тепле і вологе", - радить педіатр.

Комаровський розповів про правильну температуру і вологість для дитини (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

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