Палац спорту стане мобільним госпіталем для хворих коронавірусом

Українські фахівці планують перетворити київський Палац спорту і виставкові центри в мобільні госпіталі, в яких будуть допомагати людям з коронавирусною інфекцією.

Зараз вже є попередній бюджет, який ще допрацьовують. Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Сегодня".

При цьому вже дали завдання на розрахунок коштів, які необхідні для розгортання госпіталю у Палаці спорту.

Ляшко підкреслив, що мобільні госпіталі можна встановити в пристосованих для цього приміщеннях, в яких є опалення, вентиляція і санітарно-технічні умови.

"Тобто це великі площі, на яких додатково розміщуються ліжка таким чином, щоб була велика блочна система, де можна підвести кисень до койкомісць, забезпечити реанімаційні відділення, кімнати для медичного персоналу", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, дослідники вважають, що вплив коронавірусу на мозок є найзагадковішим. Деякі пацієнти з COVID-19 відчувають сплутаність свідомості, марення, запаморочення і відчувають труднощі з концентрацією уваги.

Раніше український лікар-інфекціоніст назвала найпоширеніше ускладнення після COVID-19.