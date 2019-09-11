Палац пам'яті: Комаровський поділився особливою технікою запам'ятовування

Комаровський розповів про техніку запам'ятовування (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Доктор Комаровський поділився важливими порадами, які допоможуть дітям

Доктор Комаровський розповів про особливу техніку запам'ятовування, яку першим почав застосовувати відомий давньоримський оратор і філософ Цицерон. Про це Комаровський написав на своїй сторінці в Instagram.

Експерт нагадав, що про цю техніку запам'ятовування також згадувалося в британському серіалі "Шерлок". У кіно занурення героя у цю техніку називалося "чертоги розуму". Такі практики запам'ятовування називаються мнемотехніками.

Комаровський радить, що починати потрібно з простого. Для початку школяреві можна запам'ятати список продуктів. Діти в шкільному віці можуть освоїти даний метод запам'ятовування.

Як він працює?

Для початку треба уявити собі якийсь простір, який ви будете використовувати для запам'ятовування. Це може бути, що завгодно і навіть ваш будинок або палац. Найголовніше - це детально відтворити інтер'єр і продумати всі рухи в ньому.

Уявімо, що вам необхідно запам'ятати список продуктів. Розмістіть кожен продукт у холодильнику або в шафі вашого представленого простору. Подумайте, як і на яку полицю ви кладете товар.

Комаровський розповів про техніку запам'ятовування (фото: pixabay.com)

Якщо ж потрібно запам'ятати цифри, то доведеться використовувати свою уяву!

Необхідно створити якір того, що ви хочете запам'ятати. Наприклад, телефон бабусі. З якою кімнатою у вас асоціюється бабуся? Нехай, це буде кухня (вона пече смачні пиріжки). А саме каструля з пиріжками на плиті. Уявили?

Тепер асоціації. Чим більше емоцій вони у вас викликають, тим сильніше запам'ятаються.

Номер: 5-22-18. Можна запам'ятати так: у бабусі 5 онуків. Якось у парку ви годували з нею двох лебедів (цифра 2 – схожа на лебедя. А 22 – на двох), 18 – число пиріжків у каструлі. Можна зв'язати всі в розповідь: у бабусі було п'ять онуків і тоді вона пішла з молодшим в парк, де було 2 лебедя, а коли вони повернулися вона спекла 18 пиріжків.

Комаровський підкреслив, що наука прийшла до висновку, що наша пам'ять зберігає практично всі (навіть якщо це важко дістати!). Тому так важливо з самого дитинства стежити за тим, що потрапляє в нашу свідомість.

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