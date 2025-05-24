Как утолить голод за 2 минуты: трюк, работающий как инъекции для похудения

Как похудеть без Оземпика

Похудение - особенно летом или перед новогодней ночью - все еще остается популярной темой. Хотя инъекции для похудения чрезвычайно популярны, не все хотят (или могут) ими пользоваться. Можно ли достичь подобных результатов без лекарств, игл и побочных эффектов?

С тех пор, как препараты для похудения появились на рынке, для многих людей они стали шансом на постоянное и контролируемое похудение. Эти агенты работают, имитируя действие гормона GLP-1, который регулирует чувство голода и сытости. Благодаря этому еда перестает доминировать над вашими мыслями, а килограммы начинают исчезать.

Лекарства от диабета, такие как Ozempic, Mounjaro и Wegovy, также используются для лечения ожирения. Несмотря на свою эффективность, они также могут вызвать побочные эффекты: от тошноты, изменений в организме, через проблемы с сердцем и до опасного воспаления. Неудивительно, что все больше людей ищут естественные способы снижения аппетита и улучшения обмена веществ.

Вместо того, чтобы делать укол, уменьшите стресс

Эксперты отмечают, что одним из главных факторов, приводящих к перееданию, является... стресс. Высокий уровень кортизола, гормона стресса, может увеличить тягу к жирной и сладкой пище и привести к накоплению висцерального жира, что особенно опасно для здоровья.

Хотя стресса трудно избежать, есть быстрый способ облегчить его влияние на ваше тело и разум. Бекки Мэр, директор отдела амбулаторного питания в Центре Ренфрю, клинике по расстройствам пищевого поведения, советует уделить несколько минут внимательности.

Это может помочь регулировать уровень стресса.

"Сделайте несколько глубоких вдохов. Сделайте перерыв на несколько минут. Сделайте внимательную прогулку и прислушайтесь к звукам вокруг вас - птицам, листьям, движению", - предлагает эксперт.