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Дважды в неделю достаточно? Сексолог рассказал, какое количество секса для пары идеально

Четверг 07 ноября 2024 20:40
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Дважды в неделю достаточно? Сексолог рассказал, какое количество секса для пары идеально Достаточно ли парам заниматься сексом дважды в неделю (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

В поисках идеального количества секса в неделю часто упоминается правило "дважды". Но действительно ли эта цифра подходит всем парам?

О том, сколько на самом деле секса в неделю нужно пари, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

По словам эксперта, дважды в неделю нельзя считать идеальным количеством секса для пары. И это связано со многими факторами.

"Ответ - нет, поскольку интимные потребности отличаются в зависимости от многих факторов. Во-первых, физиологические особенности играют значительную роль. Возрастная категория, здоровье и уровень гормонов влияют на сексуальное желание", - ответил Виталий Курсик.

Он отметил, что молодые пары могут иметь более высокую частоту интимных отношений, тогда как пары постарше могут довольствоваться меньшим количеством раз в неделю.

"Во-вторых, эмоциональное состояние и качество отношений также влияют на сексуальную жизнь. Стресс, усталость или конфликты в паре могут снижать желание к сексу. Напротив, гармоничные отношения, поддержка и взаимопонимание способствуют более частым и удовлетворительным интимным моментам", - пояснил сексолог.

Также он добавил, что важно учитывать индивидуальные потребности каждого партнера. Одним может хватить два раза в неделю, другим – больше или меньше.

"Открытый диалог о желаниях и ожиданиях помогает найти баланс, который удовлетворит обоих. Не существует универсальной нормы, которая бы подходила для всех. Главное - это взаимная удовлетворенность и комфорт в отношениях", - сказал эксперт.

Сексуальная жизнь должна приносить радость и укреплять связь между партнерами, а не быть обременительной обязанностью.

Итак, "дважды в неделю" может быть хорошей отправной точкой, но самое важное – это слушать себя и своего партнера, адаптироваться к переменам и поддерживать открытую коммуникацию.

"Идеальное количество раз для секса - это то, которое отвечает индивидуальным потребностям и укрепляет отношения", - резюмировал Виталий Курсик.

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