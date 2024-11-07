Дважды в неделю достаточно? Сексолог рассказал, какое количество секса для пары идеально
В поисках идеального количества секса в неделю часто упоминается правило "дважды". Но действительно ли эта цифра подходит всем парам?
О том, сколько на самом деле секса в неделю нужно пари, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
По словам эксперта, дважды в неделю нельзя считать идеальным количеством секса для пары. И это связано со многими факторами.
"Ответ - нет, поскольку интимные потребности отличаются в зависимости от многих факторов. Во-первых, физиологические особенности играют значительную роль. Возрастная категория, здоровье и уровень гормонов влияют на сексуальное желание", - ответил Виталий Курсик.
Он отметил, что молодые пары могут иметь более высокую частоту интимных отношений, тогда как пары постарше могут довольствоваться меньшим количеством раз в неделю.
"Во-вторых, эмоциональное состояние и качество отношений также влияют на сексуальную жизнь. Стресс, усталость или конфликты в паре могут снижать желание к сексу. Напротив, гармоничные отношения, поддержка и взаимопонимание способствуют более частым и удовлетворительным интимным моментам", - пояснил сексолог.
Также он добавил, что важно учитывать индивидуальные потребности каждого партнера. Одним может хватить два раза в неделю, другим – больше или меньше.
"Открытый диалог о желаниях и ожиданиях помогает найти баланс, который удовлетворит обоих. Не существует универсальной нормы, которая бы подходила для всех. Главное - это взаимная удовлетворенность и комфорт в отношениях", - сказал эксперт.
Сексуальная жизнь должна приносить радость и укреплять связь между партнерами, а не быть обременительной обязанностью.
Итак, "дважды в неделю" может быть хорошей отправной точкой, но самое важное – это слушать себя и своего партнера, адаптироваться к переменам и поддерживать открытую коммуникацию.
"Идеальное количество раз для секса - это то, которое отвечает индивидуальным потребностям и укрепляет отношения", - резюмировал Виталий Курсик.
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