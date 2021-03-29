Двері Офісу президента хоче викупити галерея: унікальний твір стріт-арту

Галерея громадської організації звернулася із запитом в Офіс президента та запропонувала викупити за ціну на 10% більше, ніж ці двері оцінять на відкритому тендері. У відкритому листі зазначено, що ці двері стали артефактом після того, вони з'явилися на телебаченні та в ЗМІ. Також говориться про те, що їх можуть продати на аукціоні.

"Оскільки громадський інтерес до цього об'єкту не вщухає: двері експонуються в телеефірах, зображення розтиражовані у ЗМІ, вони отримали статус історичного і художнього артефакту: ми впевнені, що відкритий аукціон дозволить реалізувати твір значно вище від їх номінальної вартості", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ідея реалізації через аукціон подібних предметів інтер'єру – не нова.

"У 1997 році британський художник Деміен Херст з друзями відкрив у Лондоні ресторан під назвою "Аптека", прикрасивши його скульптурами у вигляді медичних шафок, наповнених таблетками. Ресторан одразу став модним місцем і пропрацював шість років. Після його закриття всю обстановку було продано з аукціону Sotheby's - 150 предметів, попередньо оцінені в £ 3 млн, принесли £ 11 млн. Покупці змели все: як попільнички у вигляді різнокольорових таблеток, так і стакани, і меблі. Ми сподіваємося повторити успіх Sotheby's, адже в нашому випадку на торги буде виставлено незрівнянно більш статусний і значний в історичному відношенні об'єкт!" – заявили в галереї.

Позиція Офісу президента

А ось в Офісі президента категорично проти того, щоб перетворювати двері в артоб'єкт. Про це повідомила на своїй сторінці в Instagram прессекретар президента України Юлія Мендель.

"Пошкоджені двері Офісу Президента сьогодні відправляють на реставрацію з метою економії коштів. Реставрувати двері значно дешевше, ніж купити нові. Офіс Президента не буде віддавати ніяких пошкоджені частини будівлі на будь-які виставки, оскільки не вважає ці речі об'єктами мистецтва, а ставиться до всіх пошкоджень як до доказів вандалізму ", - написала Юлія Мендель і додала, що винні в цьому акті вандалізму повинні відповідати за законом.