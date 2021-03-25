Дві українські школярки жорстоко побили третю: названа причина конфлікту

В результаті конфлікту 14-річна дівчина отримала тілесні ушкодження від двох ровесниць. Вони били її з собою жорстокістю. Поліція встановлює повні обставини події.

В поліцію звернулися батьки школярки, які повідомили, що їх дочку побили дві малознайомі дівчини. Сама дівчинка розповіла, що на неї накинулися однолітки через хлопця.

Відомості про вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Поліцейські проводять слідчі дії і збирають матеріали для постановки дівчат на профілактичний облік.

Окремо до адміністративної відповідальності за ст. 184 "Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей" Кодексу України про адміністративні правопорушення залучаються батьки двох неповнолітніх, які побили дівчину.