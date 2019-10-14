Дві пухлини: секс-символ Танців з зірками розповів про страшний діагноз

Телеведучий і учасник Танців з зірками Даніель Салем розповів про нелегкі випробування, які йому довелося подолати на своєму життєвому шляху. Зокрема, він зізнався, що лікарі виявили у нього дві пухлини на щитовидній залозі. Про це повідомляє "КП в Україні"

Салем зазначив, що дізнався про страшний діагноз у віці 35 років. Після цього він відразу ж переглянув свої погляди на життя і зрозумів, що хоче робити те, що завжди хотів займатися -танцювати і зніматися в кіно.

Даніель Салем (фото:. instagram.com/daniel_jihad_salem)

Даніель також розповів про своє важке дитинство. Його батько ліванець, тому незважаючи на те, що він народився в Одесі, то незабаром переїхав з родиною в Ліван. У той час там була громадянська війна, і його сім'я жила бідно.

Салем з 8 років вже працював, щоб прогодувати себе. Одного разу він прийшов додому, і батько покликав його на серйозну розмову. Він повідомив хлопчикові, що йому тепер доведеться самому заробляти на їжу.

За сім років Даніель працював чистильником взуття, офіціантом, кабельщиком. Крім того, він носив валізи в готелі, записував порно на диски і продавав в школах, торгував тапочками в Єгипті, підмітав вулиці і фарбував шкіру в Марокко.

У 15 років померла його мама, а в 25 не стало і його батька. Після того, як не стало матері Салем пішов в армію і зрозумів, що хоче жити в Україні.

Він пройшов кастинг ведучого на одеському каналі, а через кілька років зайнявся ресторанним бізнесом. В даний момент він мотається між двома містами - Києвом та Одесою. У столиці у нього зйомки, а сім'я і власні бари знаходяться в Одесі.