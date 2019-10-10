Олена Зеленська зробила приємне українським дітлахам (фото)

Олена Зеленська долучилася до важливої волонтерської ініціативи і взяла участь у озвучені казок для дітей з вадами зору. Дружина Володимира Зеленського озвучила дві японські казки: "Момотаро" та "Дві жабки". Про це перша леді написала в своєму Instagram-акаунті.

"Вже протягом чотирьох років у рамках ініціативи #Книгищоговорять волонтери зі всієї України створюють аудіокнижки для дітей з особливостями зору. Сьогодні я також приєдналась до проєкту й озвучила дві японські казки: "Момотаро" та "Дві жабки". Близько 60-80% дітей в Україні мають особливості зору. Такі проєкти необхідні для того, щоб діти з порушенням зору та незрячі діти опановували шкільну літературу та почувались включеними в освітній процес", - сказала Олена Зеленська.

Перша леді подякувала засновникам проєкту, волонтерам та всім, хто брав участь в озвучці.

Також Зеленська звернулася до людей, які вміють монтувати, редагувати аудіо, музично оформлювати казки або озвучувати твори, із закликом долучатися до проєкту.

"Ваша допомога дуже важлива", - резюмувала вона.

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Додамо, що казка "Момотаро" розповідає про пригоди "персикового хлопчика", який з'явився з середини величезного персика. А інша алегорична історія на прикладі жабки з Кіото і жабки з Осаки розповідає про прагнення кожної живої істоти до кращого життя.