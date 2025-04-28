Два вида растений, которые в мае превращают жизнь аллергиков в кошмар

Какой пыльцы больше всего в мае?

Май - это месяц, когда пыльца многих растений достигает высоких концентраций, что может быть неприятным для аллергиков. В мае образование пыльцы березы снижается, а у дуба начинает увеличиваться. Также начинается сезон опыления трав, пыльца которых остается в воздухе очень долго. Такие сорняки, как щавель и подорожник, также начинают производить пыльцу, а концентрация спор грибов в воздухе достигает высокого уровня.

Пыльцевой календарь на май

дуб - интенсивно опыляется в течение мая,

береза - опыление заканчивается в начале мая,

сосна - производит пыльцу с мая по июнь, но редко вызывает сильную аллергию,

ива и тополь - в начале мая еще может продолжаться опыление, но не такое интенсивное, как в апреле,

бук - опыление начинается на рубеже мая и июня,

Травы

Опыление травы начинается в мае и продолжается до осени, достигая пика в июне и июле.

К самым распространенным аллергенным травам относятся тимофеевка, овсяница луговая, петух и мятлик луговой.

Щавель - пыльца в мае-июне,

Реберник подорожник - опыление начинается во второй половине мая,

Крапива - опыление начинается в середине мая,

Грибы - споры плесневых грибов родов Cladosporium и Alternaria достигают высоких концентраций в мае

В мае больше всего беспокоит аллергиков пыльца дуба и трав. Следите за актуальными календарями пыльцы для вашего региона, поскольку интенсивность и продолжительность образования пыльцы для отдельных растений может отличаться в зависимости от погодных условий и местоположения.