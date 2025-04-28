Два вида растений, которые в мае превращают жизнь аллергиков в кошмар
Май для аллергиков это очень тяжелое время, когда образование пыльцы многих растений очень интенсивное. В мае травы начинают производить пыльцу, и она может вызвать очень серьезные симптомы аллергии, такие как сенная лихорадка, слезоточивость и даже одышка.
Какие два вида растений выделяют больше всего пыльцы в мае, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Какой пыльцы больше всего в мае?
Май - это месяц, когда пыльца многих растений достигает высоких концентраций, что может быть неприятным для аллергиков. В мае образование пыльцы березы снижается, а у дуба начинает увеличиваться. Также начинается сезон опыления трав, пыльца которых остается в воздухе очень долго. Такие сорняки, как щавель и подорожник, также начинают производить пыльцу, а концентрация спор грибов в воздухе достигает высокого уровня.
Пыльцевой календарь на май
- дуб - интенсивно опыляется в течение мая,
- береза - опыление заканчивается в начале мая,
- сосна - производит пыльцу с мая по июнь, но редко вызывает сильную аллергию,
- ива и тополь - в начале мая еще может продолжаться опыление, но не такое интенсивное, как в апреле,
- бук - опыление начинается на рубеже мая и июня,
Травы
Опыление травы начинается в мае и продолжается до осени, достигая пика в июне и июле.
К самым распространенным аллергенным травам относятся тимофеевка, овсяница луговая, петух и мятлик луговой.
- Щавель - пыльца в мае-июне,
- Реберник подорожник - опыление начинается во второй половине мая,
- Крапива - опыление начинается в середине мая,
- Грибы - споры плесневых грибов родов Cladosporium и Alternaria достигают высоких концентраций в мае
В мае больше всего беспокоит аллергиков пыльца дуба и трав. Следите за актуальными календарями пыльцы для вашего региона, поскольку интенсивность и продолжительность образования пыльцы для отдельных растений может отличаться в зависимости от погодных условий и местоположения.
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