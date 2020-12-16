Перехворівші зберігають імунітет роками: лікар повідомив радісні новини про COVID-19

Доктор Дубровський повідомив результати досліджень по коронавірусу (колаж РБК-Україна)

Відомий київський лікар-інфекціоніст Дубровський Євген розповів, що у перехворілих COVID-19, може зберігатися два типи імунітету. У людей з'являються антитіла, які видно з аналізів, і так званий клітинний імунітет.

"Вчені стверджують, що головним противірусним захистом є клітинний імунітет. Він дієвий і більш тривалий. Гуморальний (антитіла) - грає другорядну роль. З цим не посперечаєшся. Прикладів за аналогією з іншими інфекційними захворюваннями достатньо. Ковід не є винятком", - написав він на своїй Facebook-сторінці.

Медик повідомив, що провів дослідження серед людей, які перехворіли і з'ясувалося, що з 40 пацієнтів повторно захворів тільки один. У всіх інших антитіла до коронавірусу трималися стабільно і дуже повільно знижувалися.

"Ті, хто перехворів, зберігати імунітет роками. Принаймні більшість. А ось скільки буде триматися імунітет від щеплення, поки що дуже важко сказати, тому що таких даних ще немає в природі, минуло лише три місяці, поки тримається", - зазначив медик.

За словами Дубровського, імунітет забезпечують не тільки антитіла. Є ще і клітинний імунітет.

"Навіть якщо антитіла впадуть, все одно клітини пам'яті залишаються. Якщо людина і захворіє, принаймні вона не буде мати серйозних побічних ефектів, серйозних ускладнень", - розповів лікар.

Медик ще раз зазначив, що більшість людей хворіє коронавірусом в легкій формі і всі одужують. Для того, щоб не захворіти, зміцнюйте імунітет і дотримуйтеся здорового способу життя.

Як ми раніше писали, лікар назвав два типи імунітету до коронавірусу і вказав терміни дії.