Два таксисти вбили українського лікаря заради гаманця: деталі моторошної історії

Деталі трагедії

Все сталося 20 грудня 2021 року. Головний лікар з Рівненської області Ярослав Сивий звернувся до 34-річного таксиста з Киргизії відвести його в готель. Медика не збентежило, що в машині був ще один чоловік - друг таксиста і його земляк.

Таксист з другом відвезли Ярослава не в готель, а в тихе місце, де побили його, а потім вбили, заволодівши його цінними речами.

Нападники забрали все, що було у потерпілого, а потім зв'язали його і залишили в лісовій смузі.

Поліція почала розслідування

Як тільки до правоохоронців звернулися схвильовані родичі зниклого потерпілого, було встановлено, що з його банківських карт невідомими особами були зняті грошові кошти.

Спільними зусиллями правоохоронців і прокурорів були встановлені і затримані зловмисники. Зараз обидва громадянина Киргизії затримані. Слідство у справі про вбивство триває.

Таксисти вбили лікаря з Рівненської області (фото: Київ Оперативний)