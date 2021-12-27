ru ua
Пн, 27 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Два таксисти вбили українського лікаря заради гаманця: деталі моторошної історії

Новость на русском →
Київ, Понеділок 27 грудня 2021 08:40
Два таксисти вбили українського лікаря заради гаманця: деталі моторошної історії Фото: Два таксисти вбили лікаря заради пограбування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві два таксисти з Киргизії вбили лікаря з Рівненської області, який сів у машину до одного з них, щоб доїхати до готелю.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Деталі трагедії

Все сталося 20 грудня 2021 року. Головний лікар з Рівненської області Ярослав Сивий звернувся до 34-річного таксиста з Киргизії відвести його в готель. Медика не збентежило, що в машині був ще один чоловік - друг таксиста і його земляк.

Таксист з другом відвезли Ярослава не в готель, а в тихе місце, де побили його, а потім вбили, заволодівши його цінними речами.

Нападники забрали все, що було у потерпілого, а потім зв'язали його і залишили в лісовій смузі.

Поліція почала розслідування

Як тільки до правоохоронців звернулися схвильовані родичі зниклого потерпілого, було встановлено, що з його банківських карт невідомими особами були зняті грошові кошти.

Спільними зусиллями правоохоронців і прокурорів були встановлені і затримані зловмисники. Зараз обидва громадянина Киргизії затримані. Слідство у справі про вбивство триває.

Два таксисти вбили українського лікаря заради гаманця: деталі моторошної історіїТаксисти вбили лікаря з Рівненської області (фото: Київ Оперативний)

Як ми раніше писали, у Києві посеред вулиці зарізали чоловіка, який заступився за жінку.

Читайте РБК-Україна в Google News
такси
LITE
У чому зустрічати Новий Рік 2022: кольори для залучення удачі і щастя
У чому зустрічати Новий Рік 2022: кольори для залучення удачі і щастя