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Два симптоми інсульту, які можуть проявитися на руках або ногах

Фото: ознаки інсульту можуть проявитися на кінцівках (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Існує ряд ознак інсульту, багато з яких можуть з'явитися раптово. Від цієї недуги можна постраждати в будь-якому віці.

Дуже важливо не пропустити ознаки, які на нього вказують, пише Express.

Перші ознаки інсульту

Раптове оніміння або слабкість в обличчі, руці або нозі, особливо на одній стороні тіла, є ознакою інсульту.

Також є і основні ознаки інсульту. До них відносяться.

  • Раптова сплутаність свідомості, проблеми з промовою або труднощі з розумінням мови.
  • Раптове погіршення зору одним або обома очима.
  • Раптові проблеми з ходьбою, запаморочення, втрата рівноваги або порушення координації.
  • Раптова сильний головний біль без відомої причини.

Медики нагадують, що навіть якщо симптоми зникнуть, поки ви чекаєте швидку допомогу, все одно дуже важливо звернутися в лікарню для обстеження.

"Симптоми інсульту, які зникають швидко і менш ніж за 24 години, можуть означати, що у вас була транзиторна ішемічна атака (ТІА)", - кажуть фахівці.

Ці симптоми також слід розглядати як невідкладну медичну допомогу, щоб знизити ймовірність повторного інсульту.

Якщо ви помітили такі ознаки, потрібно терміново звернутися до лікаря.

Обличчя-можливо, обличчя опустилося на одну сторону, людина не може посміхатися, його рот або очі спотворилися.
Руки-людина може бути не в змозі підняти обидві руки і утримувати їх в такому положенні через слабкість або оніміння однієї руки.
Мова-мова може бути невиразною або спотвореною, або людина взагалі не може говорити, незважаючи на те, що здається неспальним.

Розуміння симптомів недуги і дотримання рекомендацій лікаря і ведення здорового способу життя є кращими кроками, які ви можете зробити для запобігання інсульту.

Раніше ми повідомляли, що названо маловідому ознаку" тихого " інфаркту.

Також ми писали, що лікарі з'ясували групу крові, найбільш схильну до інфаркту.

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