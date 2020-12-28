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Є два шляхи: лікар розповів, що може зупинити коронавірус в Україні

Автор: Світлана Мащенко

Коронавірус в Україні може бути зупинений колективним імунітетом. Український лікар розповів про два шляхи подолання пандемії, а також назвав відсоток населення, який має перехворіти.

За словами Сергія Кравченка, голови Національної медичної палати України, пандемія COVID-19 всередині країни зупиниться, якщо перехворіє дві третини, тобто близько 70% населення, пише Аpostrophe.ua.

Медик каже, що для отримання такого імунітету є два шляхи: у першому населення хворіє природно, а в другому - захист від хвороби набувається за допомогою вакцинації.

"Для того, щоб ми вплинули на інтенсивність поширення хвороби, яка є основним показником, треба на першому етапі мати третину населення з імунітетом. Для того, щоб подолати пандемію в цілому, нам треба мати, як мінімум, дві третини населення з відповідним імунітетом. Краще, щоб це було більш як 70%", - зазначив Кравченко.

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Кравченко наголошує, що вакцинація, в такому випадку, є приоритетним методом формування колективного імунітету.

Раніше український лікар Алла Волоха назвала головну небезпеку нового "британського" штаму коронавірусу.

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А ось глава МОЗ Максим Степанов розставив всі крапки над "і" у питанні січневого локдауну в Україні.

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