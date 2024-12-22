Два основных правила, чтобы уменьшить риск сердечных заболеваний

Два основных правила для профилактики болезней сердца

Гуляйте каждый день

Принципы активности могут помочь поддерживать вашу форму во время новогодних праздников. Польза ежедневной прогулки для здоровья хорошо известна: от содействия пищеварению до повышения настроения - несомненно, шаг в правильном направлении.

Ежедневное движение полезно по многим причинам, но особенно в это время года.

Ходьба является проверенным средством снижения многих основных факторов риска сердечных заболеваний, включая уровень сахара в крови, артериальное давление, уровень холестерина и высокий индекс массы тела.

Альтернатива бегу или другим высокоинтенсивным тренировкам с низким уровнем нагрузки, ходьба является эффективной, доступной и может помочь вам жить дольше и насыщеннее. Недавние исследования показали, что ходьба 5000 шагов трижды в неделю в течение двух лет может увеличить продолжительность жизни человека на три года и уменьшить расходы на здравоохранение до 13%.

Эксперты рекомендуют двигаться в ритме быстрой песни, примерно с пульсом 100 ударов в минуту.

Пейте воду

Пейте много воды, чтобы контролировать чувство голода и поддерживать общее состояние здоровья. Вода наполняет наш желудок и способствует ощущению сытости.

Исследование, проведенное в Университете Вагенингена в Нидерландах, показало, что участники, которые выпили молочный коктейль, а затем много воды, насыщались быстрее, чем те, кто выпил лишь немного воды.

Проще говоря, употребление воды до или после еды может помочь вам почувствовать сытость, что может привести к привычке есть меньшие порции. Вода также полезна, поскольку она может отвлечь нас от других, менее здоровых напитков, таких как газированные и энергетические напитки.

Вы можете этого не осознавать, но вы также можете получить воду из таких продуктов, как фрукты и овощи. Авокадо в основном состоит из воды - фактически 72% его веса приходится на воду.