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Два малоизвестных симптома на лице, свидетельствующие о высоком давлении

Какие признаки на лице свидетельствуют о высоком давлении (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Высокое артериальное давление можно определить по двум малоизвестным признакам на лице. Такие симптомы нельзя игнорировать, потому что они могут указывать на проблему со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Чем опасно высокое давление

Повышенное артериальное давление без надлежащего лечения может привести к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения и другим осложнениям. Даже умеренное повышение АД связано с уменьшением продолжительности жизни.

До 40% больных артериальной гипертензией не подозревают у себя недуг, так как часто эта болезнь имеет бессимптомное течение.

Возможны ситуации, когда давление повысилось, но заболеванием это еще считать нельзя: на фоне сильного эмоционального стресса, употребления алкоголя, после значительной физической нагрузки.

Симптомы на лице

Также исследование 2020 показало, что люди с высоким кровяным давлением в 2,7 раза чаще нуждаются в неотложной помощи при носовом кровотечении, чем люди со здоровым кровяным давлением.

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