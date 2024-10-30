Два малоизвестных симптома на лице, свидетельствующие о высоком давлении

Высокое артериальное давление можно определить по двум малоизвестным признакам на лице. Такие симптомы нельзя игнорировать, потому что они могут указывать на проблему со здоровьем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Повышенное артериальное давление без надлежащего лечения может привести к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения и другим осложнениям. Даже умеренное повышение АД связано с уменьшением продолжительности жизни.
До 40% больных артериальной гипертензией не подозревают у себя недуг, так как часто эта болезнь имеет бессимптомное течение.
Возможны ситуации, когда давление повысилось, но заболеванием это еще считать нельзя: на фоне сильного эмоционального стресса, употребления алкоголя, после значительной физической нагрузки.
Также исследование 2020 показало, что люди с высоким кровяным давлением в 2,7 раза чаще нуждаются в неотложной помощи при носовом кровотечении, чем люди со здоровым кровяным давлением.
Ранее мы сообщали о четырех продуктах, которых следует избегать при высоком давлении.
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