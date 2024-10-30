Два малоизвестных симптома на лице, свидетельствующие о высоком давлении

Высокое артериальное давление можно определить по двум малоизвестным признакам на лице. Такие симптомы нельзя игнорировать, потому что они могут указывать на проблему со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Чем опасно высокое давление

Повышенное артериальное давление без надлежащего лечения может привести к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения и другим осложнениям. Даже умеренное повышение АД связано с уменьшением продолжительности жизни.

Это довольно распространенное состояние часто оставаться незамеченным и недиагностированным, пока не повлечет за собой серьезную проблему со здоровьем.

Частично это связано с тем, что оно редко проявляет симптомы и такое состояние часто называют "тихой убийцей".

До 40% больных артериальной гипертензией не подозревают у себя недуг, так как часто эта болезнь имеет бессимптомное течение.

Возможны ситуации, когда давление повысилось, но заболеванием это еще считать нельзя: на фоне сильного эмоционального стресса, употребления алкоголя, после значительной физической нагрузки.

Симптомы на лице

Носовое кровотечение

Носовое кровотечение чаще возникает у людей с высоким артериальным давлением.

Однако существуют некоторые споры относительно того, непосредственно ли носовое кровотечение вызвано высоким кровяным давлением.

Хотя большинство экспертов считают, что гипертония сама по себе не вызывает носового кровотечения, если артериальное давление не очень высоко, она может повредить кровеносные сосуды внутри носа, повышая вероятность кровотечения.

Также исследование 2020 показало, что люди с высоким кровяным давлением в 2,7 раза чаще нуждаются в неотложной помощи при носовом кровотечении, чем люди со здоровым кровяным давлением.

Размытость зрения

Размытость зрения или другие изменения могут возникать у людей с артериальным давлением 180/120.

Это потому, что высокое кровяное давление может повредить множество крошечных кровеносных сосудов в глазах.

Высокое давление может увеличить риск развития других глазных заболеваний, таких как глаукома и дегенерация желтого пятна, которые могут привести к ухудшению зрения или слепоты, если их не лечить.

Также есть и другие признаки высокого кровяного давления, как: