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Два цих напою допомагають діабетикам: знижують ризик смерті на 63%

Автор: Styler

Зелений чай і кава допомагають людям з діабетом бути більш здоровими

Людям з діабетом дуже корисні такі напої, як зелений чай і кава. Разом з ефектом схуднення вони допомагають уникнути ризику смерті від захворювання на 63%. Про це повідомили японські вчені, які провели дослідження хворих і цих напоїв, пише видання Scitechdaily.

У дослідженні брали участь 4 923 жителя Японії — 2790 чоловіків і жінки 2133. Їх середній вік був приблизно 66 років. У всіх учасників діагноз діабет другого типу був поставлений мінімум п'ять років тому.

Фахівці встановили, що якщо пити близько чотирьох чашок зеленого чаю в день і дві чашки кави - то ризик уникнути смерті дорівнює 63%.

Експерти запевняють, що зелений чай і кава корисні для здоров'я за різних біологічно активних сполук, що містяться в них.

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Дієтологи вже давно повідомляли, що в зеленому чаї міститься кілька антиоксидантних та протизапальних сполук, в тому числі феноли, теанін і кофеїн. Крім того, в каві міститься безліч біологічно активних компонентів, включаючи феноли.

Вчені поки що не виключають того факту, що, можливо, кава з зеленим чаєм в комплексі дає такий разючий ефект.

Як ми писали раніше, дієтолог назвала кращі продукти для природної детоксикації організму.

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