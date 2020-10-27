Два дні лікувалися самостійно: у Кривому Розі від отруєння грибами померла мама з донькою

У Кривому Розі похід по гриби виявився трагічним для цілої родини. Мама, тато і дочка потрапили в лікарню, але занадто пізно.

Гриби сім'я збирала в Широківському районі. Вдома вони їх помили, приготували та з'їли на вечерю. В кошик потрапили "типу" маслюки, сироїжки та зеленушки. При приготуванні їх тільки обсмажили та не стали відварювати. А вже вночі грибники відчули себе погано. З'явилася нудота, слабкість, блювання, біль у животі та пронос, але вони почали займатися самолікуванням, розповіли в Головному управлінні Держпродпотребслужби у Дніпропетровській області.

"Перші симптоми захворювання з'явилися практично відразу 22 жовтня близько 2 години ночі. Однак, за медичною допомогою не звернулися — займалися самолікуванням. Тільки вранці 23 жовтня, коли стан здоров'я значно погіршився, викликали швидку й у важкому стані були госпіталізовані в КНП "Криворізька міська лікарня №17", - йдеться в повідомленні.

Попри на всі зусилля медиків, врятувати маму і доньку їм не вдалося. Глава сімейства вижив і зараз проходить курс лікування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що молода дівчина загинула під колесами експреса Київ-Бориспіль.

А також розповідали про те, що на Закарпатті похід по гриби обернувся справжньою трагедією й українці звернулися за допомогою до рятувальників.