Очень важно для похудения. Диетолог объяснил, в каких продуктах больше всего белка

Употребление белка очень важно для похудения. Получать его можно не только из продуктов животного происхождения.

В каких продуктах какое количество белка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Юрия Попко в Facebook.

Что нужно знать о белоке

Из животного белка усвоение лучше, чем из растительного. Также учитывайте при составлении своего рациона, что белок в чистом виде мало в каких продуктах есть, обычно продукты богатые белком также содержат и жиры и углеводы и иногда углеводов или жиров на 100 г может быть даже больше, чем самого белка.

Продукты, богатые белком

Куриное филе - 23 г белка.

- 23 г белка. Телятина/говядина - 22-23 г белка (средний показатель, поскольку количество белка может изменяться в зависимости от части туши и жирности мяса; например, белка может быть 18 г, а жиров - не 2 г, а 5 г и более). Поэтому всегда обращайте внимание на этикетку при покупке мяса в магазине. На рынке это труднее проверить, поэтому старайтесь выбирать мясо с жирностью не больше 5%.

- 22-23 г белка (средний показатель, поскольку количество белка может изменяться в зависимости от части туши и жирности мяса; например, белка может быть 18 г, а жиров - не 2 г, а 5 г и более). Поэтому всегда обращайте внимание на этикетку при покупке мяса в магазине. На рынке это труднее проверить, поэтому старайтесь выбирать мясо с жирностью не больше 5%. Тунец - 22 г белка.

- 22 г белка. Карп 0 18 г белка (то же касается и других сортов рыбы; разница в белке будет незначительной, главное отличие заключается в калорийности, которая зависит от содержания жира).

0 18 г белка (то же касается и других сортов рыбы; разница в белке будет незначительной, главное отличие заключается в калорийности, которая зависит от содержания жира). Морепродукты (креветки и т.п.) - 18 г белка. Эти продукты отличаются высоким содержанием белка и минимальным содержанием жира.

(креветки и т.п.) - 18 г белка. Эти продукты отличаются высоким содержанием белка и минимальным содержанием жира. Сыр кисломолочный 5% - 18 г белка. (Твердые сыры не учитываем, поскольку белка в них может быть столько же или больше, жиры составляют 20-30%, иногда до 50%, как в козьих сырах. Поскольку отделить жиры невозможно, такие сыры не следует считать белковыми продуктами, где преобладают жиры.)

- 18 г белка. (Твердые сыры не учитываем, поскольку белка в них может быть столько же или больше, жиры составляют 20-30%, иногда до 50%, как в козьих сырах. Поскольку отделить жиры невозможно, такие сыры не следует считать белковыми продуктами, где преобладают жиры.) Яйца - 12 г белка на 100 г. Обычно это около 6 г белка в одном яйце, в зависимости от его размера (в среднем яйцо весит около 55 г, но может быть больше или меньше).

Также следует учесть, что в яйце есть желток, содержащий белок, но и жиров там примерно столько же.

Молоко и молочные продукты (кефир) - 3 г белка, отличаются только жирностью.

- 3 г белка, отличаются только жирностью. Относительно свинины, других видов мяса, дичи и частей курятины, таких как крылья или бедра, белка там примерно столько же, как и в говядине, меньше, чем в филе. Однако эти продукты часто содержат высокий уровень жиров (10-15%, а иногда и до 30%), поэтому их нельзя считать основными источниками белка. Если потреблять их для покрытия нормы белка, можно перебрать жиры.

Кстати, протеиновый порошок, например сывороточный, содержит около 25 г чистого белка в одной черпачке, с минимумом жиров и углеводов.

Растительные источники белка на 100 г:

Соя - 35 г белка (и всего 17 г углеводов, что немного).

- 35 г белка (и всего 17 г углеводов, что немного). Чечевица - 25 г белка, но содержит 50 г углеводов.

- 25 г белка, но содержит 50 г углеводов. Фасоль - 22 г белка (и 50 г углеводов).

- 22 г белка (и 50 г углеводов). Другие бобовые - примерно 20 г белка на 100 г.

Орехи - 15-20 г белка, но и 60 г жиров, поэтому они не являются белковым продуктом.

Гречка - углеводный продукт из 65 г углеводов на 100 г, но также содержит 12 г белка. Другие крупы имеют схожее количество углеводов, но меньше белка, поэтому их тоже нельзя считать белковыми продуктами.

Относительно грибов - это тоже не белковый продукт, поскольку содержат всего 2-3 г белка на 100 г, все остальное - вода и клетчатка.