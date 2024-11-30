"Очень влечет": известная певица призналась, что считает Вакарчука секс-символом

Так, Цибульскую попросили назвать украинских артистов, которых она считает "самыми секси". Певица без колебаний сказала, что это Святослав Вакарчук.

Ведущая отметила, что была удивлена это. По ее мнению, Цибульская должна была сказать, что самый "горячий" певец - Виталий Козловский.

"Я его люблю как брата, он такой красивый... Кстати, мне очень нравится сын Виталия Козловского Оскар. И я надеюсь, что он когда вырастет, моя лялечка, то я еще не очень состарюсь, на свидании снова вернемся", - со смехом сказала певица.

Оля Цибульская (фото: instagram.com/cybulskaya)

Также Цибульская объяснила, почему ей нравится именно Вакарчук. По словам певицы, она восхищается его энергетикой.

"Для меня сексуальность - это не о теле только. Я была на живых концертах "Океана Эльзы", я вижу, что он разгоняет на сцене, он шаман! И эта шаманистая мужская энергетика - она очень сильно влечет", - призналась артистка.

По словам Цибульской, с годами у нее меняется представление об идеальном мужчине. И потому сейчас она обращает на внешность гораздо меньше внимания.

Что известно о личной жизни Цибульской

Певица уже много лет живет в браке и воспитывает сына. Впрочем, она очень долго скрывала мужа от публики. Лишь в 2021 год Цибульская впервые показала избранника - им оказался бизнесмен Нестор Грисюк.

Цибульская и ее муж (фото: instagram.com/cybulskaya)

Певица признавала, что ей часто приписывали романы с артистами и певцами. Впрочем, все эти слухи неправдивы.

"С мужиками, кстати, я классно дружу. Мне с мужчинами столько раз приписывали разные романы, которые гудели на всю Украину, да? Я действительно умею с мужчинами дружить. И в своих друзьях-мужчинах я не вижу сексуального партнера", - объясняла звезда.