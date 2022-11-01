Очень редкая болезнь: украинские врачи впервые сделали операцию на аневризме воротной вены

Три месяца назад Людмила Маржина из Хмельницкой области почувствовала острую боль в области правого подреберья. Любые движения приносили сильный дискомфорт.

Людмила обратилась к семейному врачу и тот отправил ее на компьютерную томографию. Обследование показало, что у женщины очень редкое заболевание - аневризма воротной вены.

Это патологическое расширение портальной вены, при котором кровь оттекает из кишечника и попадает в печень. В данном случае врачей шокировал также размер сосуда пациентки - 5 на 6 см.

Людмила долго искала специалистов, которые бы избавили ее от боли и медицинское учреждение. Ситуация осложнялась тем, что в Украине таких операций не делали и во всем мире было зафиксировано всего 190 случаев аневризмы воротной вены.

В сентябре женщина приехала во Львов, к врачам больницы святого Пантелеймона. Там ей провели обследование и повторное КТ. Вердикт врачей - операция, так как без вмешательства аневризма могла затромбироваться или разорваться. Взвесив все за и против, врачи решили провести операцию.

Сложность заключалась еще в анатомическом расположении - в той области находятся жизненно важные структуры и повреждение их может стать роковым для пациента.

Но, несмотря на все трудности, хирурги справились со сложной задачей, успешно удалили аневризму и выполнили пластику воротной вены. На всю операцию ушло более двух часов.

Послеоперационный период у Людмилы прошел без осложнений и уже на следующий день ее перевели в обычную палату в отделении сосудистой хирургии. Сейчас Людмила чувствует себя хорошо и уже отправилась домой.