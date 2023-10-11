Очень полезные, но не дорогие: диетолог рассказала, как равноценно заменить продукты в рационе

По словам эксперта, существует равноценная замена дорогих продуктов на более дешевые и менее полезные.

Мясо. Отличной заменой мяса станут субпродукты - печенка, сердечки, желудочки и так далее. Их можно запекать в духовке, тушить, делать из них паштеты.

Красная рыба. Более недорогой и полезный вариант - скумбрия или селедка.

Сибас, дорадо. Цена на такую рыбу сейчас очень поднялась, поэтому диетолог рекомендует использовать в рационе хек, телапию или минтай.

Дикий рис, амарант, киноа. Можно заменить на пшено, ячневую, пшеничную или любую доступную крупу.

Нут. Фасоль или чечевица.

Помидоры. Огурцы. Отличной заменой станут квашеные овощи, морковь, свекла и капуста.

Батат. Заменяем обычным картофелем.

Микрогрин. Заменяем на любую зелень, которую можно вырастить даже на подоконнике.

Чиа. Семена чиа отлично можно заменить на семена льна.

Авокадо. Диетолог рекомендует покупать акционные и брать даже не дозревшие. За 4-5 дней они отлично доспеют на подоконнике. Заменить авокадо можно любыми другими жирами.

Рисовая мука. Она не является более полезной, чем обычная пшеничная.

"Слухи и маркетинг сделали свое дело, и рисовая мука вошла в топ, но более полезной заменой во все времена будет пшеничное цельнозерновое или к белой пшеничной обычной добавить высевки. Дешево, сердито и полезно", - советует Ольга Дорош.

Кус-кус. Любая цельная пшеница или пшеничная каша, овсяная крупа - все это в разы дешевле.

Ягоды Годжи, спирулина, хлорофилл. Любые ягоды, в том числе и замороженные, любая доступная зелень.

Брокколи. Обычная фиолетовая капуста.

Творог кисломолочный. Можно легко заменить кефиром.

Также диетолог рекомендует покупать продукты в нишевых магазинах. Например, молочные - в специализированных молочных магазинах, а не в супермаркетах. А рыбу - в сети рыбных магазинах. Порой даже дешевле будет заказывать через сайт сети, а не покупать в магазине.

Также Ольга Дорош поделилась отличным рецептом приготовления творога из обычного кефира:

"На ночь кефир оставляем в морозильной камере. Утром замороженный кефир выкладываем из упаковки на ситечко и марлю (или мелкое сито). Вниз буде стекать в силу таяния сыворотка, а на марле останется творог. Конечно, на вкус не как кисломолочный, но очень нежный и вкусный", - советует диетолог.