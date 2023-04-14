"Очень горько и досадно": состояние могилы Григория Чапкиса показали на видео

Он рассказал, что посетил место погребения Григория Николаевича, короля танца и народного артиста Украины, несколько дней назад, и был ошеломлен увиденным.

"Сейчас очень горько, очень досадно смотреть на могилу Григория Николаевича Чапкиса. Собственно, уже прошло два года... Но почему-то его жена, которую он в наших личных разговорах называл "бриллиантиком", его сын из Америки не додумались пока еще не то, что поставить памятник, а хотя бы ее облагородить", - звучат слова Левченко в видео.

Как показано на ролике, на могиле именитого хореографа, многолетнего судьи шоу "Танцы со звездами" один большой венок, фиксирующая конструкция, украшенная рушныком, табличка в земле с именем и годами жизни, несколько цветов на середине насыпи. И все.

"Вот ваша легенда детства пока что лежит, покоится в таком состоянии", - вздыхает волонтер.

Видео: так сейчас выглядит могила Григория Чапкиса на киевском Байковом кладбище

Последние годы жизни гения танца

Григорий Чапкис умер 13 июня 2021 года в Киеве в возрасте 91 лет. За последние полгода жизни маэстро дважды был госпитализирован. Сначала он попал в клинику с двусторонним воспалением легких, затем снова угодил в больницу в "Феофанию", потом - в реанимации из-за осложнений после болезни.

Григорий Чапкис (фото: "Вечерний Николаев" / facebook.com/grigoriy.chapkis)

Знамениты танцовщик продолжал заниматься хореографией даже в очень почтенном возрасте. Так, в 2019-м Григорий Николаевич выходил на паркет на "Танцах со звездами", чтобы станцевать вальс с актрисой Викторией Булитко, был и за диджейским пультом, "зажигал" в танцевальном номере с "мамой" Верки Сердючки.

Семья Григория Чапкиса

Осенью 2020 года Чапкис, в то время в возрасте 90 лет, женился в четвертый раз - его избранницей стала бизнесвумэн, которая младше его на 52 года. Стоит добавить, что о любимой легендарного танцора известно не много - женщина не желает публичности.

От первых двух жен у Чапкиса остались дочь Лилия и сын Григорий, которые продолжают дело отца в Италии и США. Грэг Чапкис рассказывал, что в последние дни рядом с отцом была дочь короля танца Лилия и жена Мила. Сын Григория Николаевича тоже приезжал в Киев на похороны. Сейчас он снова в Штатах со своей семьей, активно готовится к выступлениям.

Григорий Чапкис с сыном Грэгом (фото: instagram.com/gregchapkis)

В день рождения Чапкиса 24 февраля, который совпал с годовщиной начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Грэг так высказался в Instagram о тяжелой дате.

"Сегодня очень тяжелый и эмоциональный день для меня. Не только потому, что Путин вторгся в мою страну ровно год назад, в этот же день, но и потому, что у моего папы день рождения, ему исполнится 93 года. Я так счастлив, что имел этот момент с ним в том году, когда он ушел... Я люблю тебя и скучаю по тебе, папа. С Днем Рождения Легенда", - написал тогда сын гениального танцора.

Григорий Чапкис с сыном Грэгом в студии шоу "Танцы со звездами" (фото: instagram.com/gregchapkis)