RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Очень больно": украинский музыкант показал руины квартиры, в которой едва не погиб

Николай Пацюк (фото: instagram.com/pacuuuk)
Автор: Иванна Пашкевич

Инди-музыкант Николай Пацюк показал кадры разрушенной в результате вражеского снаряда (или обломков) квартиры, в которой он едва не погиб из-за массированного удара Украины 8 июля.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagran артиста.

Так, Николай и его возлюбленная опубликовали серию жутких фото и видео своей полностью разрушенной квартиры снаружи и изнутри.

Пара поблагодарила всех за неравнодушие и поддержку, а также обратилась к подписчикам с просьбой.

"Потеряли дом, но не потеряли друг друга. Потеряли машину, но остались живы. Жизнь начинается с чистого листа. Спасибо всем неравнодушным за помощь. Спасибо каждому за слова поддержки. Очень сложно, очень больно, но мы стараемся держаться", - написали они.

Николай Пацюк попросил фанатов о помощи (фото: instagram.com/pacuuuk)

"Нужно много, нужен автомобиль, вы можете нам очень помочь задонатив и распространив сбор у себя. Нам очень неудобно просить, однако это едва ли не единственная возможность как-то пройти эти испытания. Обнимаем всех", - обратилась к пользователям пара.

К слову, присоединиться к сбору можно по ссылке.

Напомним, 8 июля исполнитель Николай Пацюк рассказал, что во время утренней массированной атаки россиян в его дом попала ракета.

Артист отметил, что чудом остался живым. Его спасло лишь то, что во время обстрела он придерживался правила двух стен.

Николай Пацюк показал кадры разрушенной квартиры (фото: instagram.com/pacuuuk)

Ранее мы рассказывали, что в день своего 87-летия Ада Роговцева обратилась к поклонникам.

Также писали, кто из звезд публично поддержал Волошина после его скандальных заявлений о мире с РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеЗвезды шоу-бизнеса