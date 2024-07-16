"Очень больно": украинский музыкант показал руины квартиры, в которой едва не погиб

Так, Николай и его возлюбленная опубликовали серию жутких фото и видео своей полностью разрушенной квартиры снаружи и изнутри.

Пара поблагодарила всех за неравнодушие и поддержку, а также обратилась к подписчикам с просьбой.

"Потеряли дом, но не потеряли друг друга. Потеряли машину, но остались живы. Жизнь начинается с чистого листа. Спасибо всем неравнодушным за помощь. Спасибо каждому за слова поддержки. Очень сложно, очень больно, но мы стараемся держаться", - написали они.

Николай Пацюк попросил фанатов о помощи (фото: instagram.com/pacuuuk)

"Нужно много, нужен автомобиль, вы можете нам очень помочь задонатив и распространив сбор у себя. Нам очень неудобно просить, однако это едва ли не единственная возможность как-то пройти эти испытания. Обнимаем всех", - обратилась к пользователям пара.

К слову, присоединиться к сбору можно по ссылке.

Напомним, 8 июля исполнитель Николай Пацюк рассказал, что во время утренней массированной атаки россиян в его дом попала ракета.

Артист отметил, что чудом остался живым. Его спасло лишь то, что во время обстрела он придерживался правила двух стен.

Николай Пацюк показал кадры разрушенной квартиры (фото: instagram.com/pacuuuk)