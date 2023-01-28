"Очень много лекарств": Алина Гросу попала в госпиталь в США

В каком состоянии сейчас певица

По словам Гросу, она думала, что сама выкарабкается после операции, но все же понадобилась помощь специалистов.

Алина поделилась, что это необычный госпиталь, а аюрведический. В частности, он полностью направлен на реабилитацию, восстановление организма, поднятие иммунной системы и очищение.

"Подъем очень ранний, около 6 утра. Очень большое количество лекарств, процедуры. Некоторые болезненные, некоторые не очень приятные. Из прикольного - здесь есть йога", - рассказала Алина.

Алина Гросу попала в госпиталь (скрин)

Какое питание в госпитале

Также знаменитость призналась, что в госпитале ее кормят только вегетарианской пищей. К тому же, порции дают очень маленькие.

"Вот мне принесли лекарство, всю порцию нужно выпить за раз. На вкус оно вроде чернослива, но очень горькое. Должно помогать и оно очень тепленькое", - добавила артистка.

Алина Гросу показала питание в госпитале США (скрин)