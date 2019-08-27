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Душив інваліда: у Києві маршрутник накинувся на ветерана війни (відео)

STYLERЖиття    27.08.2019 - 21:39
Душив інваліда: у Києві маршрутник накинувся на ветерана війни (відео)
Маршрутник душив ветерана війни в Києві (фото: колаж РБК-Україна)

Водій маршрутки накинувся на ветерана війни через безкоштовний проїзд

Учасник Революції Гідності та інвалід війни 3 групи хотів безкоштовно проїхати у маршрутці "Київ-Чернігів", яка здійснює посадку пасажирів біля станції метро "Лісова", але водій не захотів його везти і почав агресивно поводитися. Про це повідомляє "Київ Оперативні" на своїй сторінці в Facebook.

Коли чоловік пред'явив водієві маршрутки посвідчення учасника бойових дій, то маршрутник відразу почав виштовхувати його з салону автобуса.

Після цього водій почав доводити, що пільговик за законом зобов'язаний взяти квиток на кінцевій. Щоб вирішити питання мирно чоловік попросив надати йому інформацію про перевізника, після чого водій пересадив людей з Mercedes в сусідній автобус Еталон і заблокував його, щоб ветеран не міг зайти.

Маршрутник душив ветерана війни в Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Крім того, водій покликав своїх колег, і вони натовпом почали погрожувати чоловікові. Коли ветеран спробував увійти в салон, то водій відштовхнув його, а потім почав душити ззаду, поки не впустив пачку грошей. За словами постраждалого, він ледве не задихнувся.

Після цього чоловік викликав поліцію. У свою чергу, водій закрив двері на ключ, образив чоловіка і поїхав. Поліція приїхала на місце інциденту, коли водія маршрутки вже не було на місці.

Правоохоронці порадили потерпілому написати заяву в Укртранс. В результаті чоловік поїхав з ними у відділення на вулицю Милютенка і написав відповідну заяву.

Нагадаємо, що під Києвом маршрутник не пускав ветерана АТО. Водій мотивував свої дії тим, що учасник бойових дій на Донбасі "зурочить" його касу.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві маршрутник погрожував ветерану АТО і довів до сліз його дівчину.

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