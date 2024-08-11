Дурнев эмоционально разнес Noize MC и других "хороших русских": "Наслушались своего х**соса?"

Что сказал блогер

Так, Дурнев показал скриншот из российских Telegram-каналов, в которых активно распространяют слова Noize MC. Тот призывает своих фанов поддерживать жителей регионов страны-агрессора, "пострадавших от войны".

"Ну что вы, наслушались своего х**соса?" - гневно написал Дурнев.

Дурнев высказался о Нойзе МС (скриншот)

Также шоумен высказался о других "хороших русских", якобы поддерживающих Украину. Они, отметил Дурнев, все равно вернутся в "объятия империи".

Дурнев сделал заявление о российских артистах (скриншот)

После этого блогер получил в ответ немало комментариев от подписчиков, которые писали, что "не считают целесообразным хейтить россиян", потому что те якобы "не виноваты" и просто стали "заложниками".

В ответ на это Дурнев заявил, что всю сущность жителей страны-агрессора можно видеть на видео, которые сейчас появляются в сети. Россияне из Курской области записывают обращения к Путину, в которых жалуются, что они поддерживали войну, отправляли деньги в поддержку окупантов и не против "защиты Донбасса", но сейчас им "почему-то" приходится видеть боевые действия уже в своих городах.

Шоумен разнес "хороших русских" (скриншот)

"Когда вы пишете мне или думаете о том, что какой-то артист на своем концерте поднял украинский флаг и теперь он "хороший русский". А после этого он собирает на всех этих людей деньги, на людей, которые хотят нас с вами уничтожить..." Ваши любимые "хорошие русские" артисты собирают этим людям деньги. Подумайте немного", - подчеркнул Дурнев.

Что Noize MC говорил о войне

Российский певец часто выступал в Украине. А после 24 февраля 2022 года он осудил полномасштабную войну и действия Путина. Он давал благотворительные концерты в поддержку нашей страны.

Когда же в 2022 году оккупанты устроили провокацию и ударили по Белгороду, Noize MC заявил, что догадывался о вероятности таких событий, когда узнал, что оттуда летят ракеты, которыми РФ бьет по Украине.

Сейчас он действительно рассказывает о сборе помощи жителям Курской области. В Instagram артист активно постит информацию для россиян.